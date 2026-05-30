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Rianxo

La imagen de la Virgen de Fátima volverá a salir esta noche en procesión por las calles de Rianxo tras más de 70 años sin hacerlo

Chechu López
30/05/2026 06:20
La talla de la Virgen de Fátima volverá a salir en desfile por las calles de Rianxo
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La parroquia de Rianxo cerrará esta noche el mes de mayo con la celebración de Nosa Señora de Fátima. Empezará con una misa a partir de las 21.00 horas solemne en la iglesia parroquial de Santa Columba que oficiará Marcelino Sánchez Somoza, y a su remate, en torno a las diez menos cuarto de la noche, dará comienzo la procesión del Santo Rosario por las calles más céntricas de la villa con la imagen de la Virgen de Fátima. Se da la circunstancia de que esa talla no sale en procesión desde hace más de 70 años, y con este evento se trata de recuperar esta antigua tradición.

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