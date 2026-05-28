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Rianxo

El colegio ‘Brea Segade’, de Taragoña, desarrolla un plan de concienciación ambiental vinculado a los usos del monte

Chechu López
28/05/2026 08:30
Judith Fernández visitó la zona en la que se desarrolla el programa ‘Máis que leña’
Judith Fernández visitó la zona en la que se desarrolla el programa ‘Máis que leña’
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El colegio ‘Xosé María Brea Segade’, que dirige José Luis Dopico, desarrolla a través de su claustro de profesores, en colaboración con la comunidad de montes de Taragoña, el proyecto didáctico ‘Máis que leña’, consolidado desde 1994 alrededor del conocimiento, conservación y valorización del monte gallego. A través de la experiencia directa en el monte vecinal, el alumnado se acerca al conocimiento sobre biodiversidad local, usos socioculturales y distintos aprovechamientos forestales y tradicionales, como cría de ganado -cabras, vacas cachenas o burros-, micología; apicultura, extracción de la corteza de alcornoque y de resina y producción de castañas.

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, así como profesorado de Ciencias da Educación de la USC, visitaron ayer la zona educativa de Campo Maneiro, perteneciente a la comunidad de montes de O Fieitoso, donde se lleva a cabo la iniciativa y donde el centro educativo rianxeiro, y pusieron en valor, con concienciación ambiental, los proyectos que se desarrollan en el mismo, especialmente el referido proyecto, y destacó el “compromiso exemplar” de su comunidad escolar con la innovación pedagógica, la educación ambiental y la conexión con el territorio.

En este sentido, señaló que proyectos como ‘Más que leña’ “convirten a aprendizaxe nunha experiencia real e transformadora, na que o alumnado entende o valor do monte desde o coñecemento directo e a participación activa”. Durante el recorrido, la directora xeral ensalzó el valor pedagógico de conectar los contenidos curriculares con la realidad más próxima del alumnado, y recordó los buenos resultados de los estudiantes gallegos en los estudios internacionales relacionados con la competencia científica y la conciencia ambiental. “Galicia es hoy un referente educativo en este ámbito gracias al trabajo constante de los centros educativos y del profesorado”, subrayó Judith Fernández.

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