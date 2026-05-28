El colegio ‘Brea Segade’, de Taragoña, desarrolla un plan de concienciación ambiental vinculado a los usos del monte

Judith Fernández visitó la zona en la que se desarrolla el programa ‘Máis que leña’

El colegio ‘Xosé María Brea Segade’, que dirige José Luis Dopico, desarrolla a través de su claustro de profesores, en colaboración con la comunidad de montes de Taragoña, el proyecto didáctico ‘Máis que leña’, consolidado desde 1994 alrededor del conocimiento, conservación y valorización del monte gallego. A través de la experiencia directa en el monte vecinal, el alumnado se acerca al conocimiento sobre biodiversidad local, usos socioculturales y distintos aprovechamientos forestales y tradicionales, como cría de ganado -cabras, vacas cachenas o burros-, micología; apicultura, extracción de la corteza de alcornoque y de resina y producción de castañas.

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, así como profesorado de Ciencias da Educación de la USC, visitaron ayer la zona educativa de Campo Maneiro, perteneciente a la comunidad de montes de O Fieitoso, donde se lleva a cabo la iniciativa y donde el centro educativo rianxeiro, y pusieron en valor, con concienciación ambiental, los proyectos que se desarrollan en el mismo, especialmente el referido proyecto, y destacó el “compromiso exemplar” de su comunidad escolar con la innovación pedagógica, la educación ambiental y la conexión con el territorio.

En este sentido, señaló que proyectos como ‘Más que leña’ “convirten a aprendizaxe nunha experiencia real e transformadora, na que o alumnado entende o valor do monte desde o coñecemento directo e a participación activa”. Durante el recorrido, la directora xeral ensalzó el valor pedagógico de conectar los contenidos curriculares con la realidad más próxima del alumnado, y recordó los buenos resultados de los estudiantes gallegos en los estudios internacionales relacionados con la competencia científica y la conciencia ambiental. “Galicia es hoy un referente educativo en este ámbito gracias al trabajo constante de los centros educativos y del profesorado”, subrayó Judith Fernández.