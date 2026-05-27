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Rianxo

Denunciado por vía penal en Rianxo un conductor que triplicó la tasa máxima de alcoholemia y otros seis por vía administrativa

Fue el resultado de los controles preventivos desarrollados la semana pasada por la Policía Local en varios puntos del municipio, algunos de ellos con patrullas de la Guardia Civil de Rianxo y Boiro

Chechu López
27/05/2026 13:55
La Policía Local rianxeira llevó a cabo controles preventivos de alcoholemia y de detección de drogas durante l conducción
La Policía Local rianxeira llevó a cabo controles preventivos de alcoholemia y de detección de drogas durante l conducción
Chechu Río
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La Policía Local de Rianxo denunció a un conductor al que se investiga por un delito contra la seguridad viaria al arrojar una tasa de alcohol que casi triplicó la tasa máxima permitida y que es constitutiva de una infracción penal. Igualmente, denunció a otros seis conductores por vía administrativa al dar positivo en alcoholemia, pero en ninguno de esos casos rebasó los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

Estos fueron los resultados de los diversos controles preventivos de alcohol y de drogas que desarrolló durante la semana pasada en distintos puntos do municipio, algunos de los cuales se llevaron a cabo de manera conjunta con patrullas de la Guardia Civil de los puestos de Rianxo y de Boiro, “reforzando así as verificacións en materia de seguridade cidadá e as identificacións preventivas”, precisaron fuentes municipales. 

De igual manera, desde la Policía Local rianxeira recordaron la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas, y que la seguridad viaria es responsabilidad de todos.

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