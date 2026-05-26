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Rianxo

La dorna "Fasquía" regresa al mar tras 17 años en estado de abandono

El bautizo tuvo lugar el pasado domingo en la Rampla Vella, al pie de la histórica Capilla de San Bartolomeu

Redacción
26/05/2026 12:48
dorna fasquia rianxo
La embarcación restaurada
Asoc. Setefoghas
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La Asociación Setefoghas de Rianxo organizó el pasado domingo un acto para echar al mar la dorna “Fasquía” en la Rampla Vella, al pie de la histórica Capilla de San Bartolomeu, reuniendo a numerosas personas de la comarca de Arousa.

La embarcación llevaba 17 años abandonada en el astillero de Ramón Collazo Mosquero (Astilleros Catoira, presidente da Asociación Galega de Carpintería de Ribeira), quien decidió conservarla al considerar que destruirla sería “un atentado contra o noso patrimonio”.

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Entrada al mar de la dorna
Asoc. Setefoghas

Así, recientemente fue restaurada y pintada por David Cuence, permitiendo que “Fasquía” entrase en el agua acompañada por diferentes dornas y por el Club de Remo de Rianxo, que la recibió con los remos alzados. El bautizo fue realizado por el presidente, Anxo Angueira, con presencia del alcalde, Julián Bustelo, y el presidente de Setefoghas, Eduardo Rivó. La bandad Ten Quirísio puso la banda sonora de la ocasión tanto en el agua como en tierra, terminando la jornada con unos vinos y diferentes productos gallegos.

El acto contó con el apoyo de Mercamas de Rianxo, Disteva, Quinteiro Doce, Xoán Silva con el Santa Cruz de Bluscus, la Cofradía de Pescadores de Rianxo y el Concello, así como con la presencia de concejales de todos los grupos políticos, presidente del club de remo, patrón mayor de la cofradía de Rianxo y representaciones de diversas asociaciones de embarcaciones tradicionales de la Ría.

Por otro lado, la Asociación Setefoghas anuncia ya su próximo proyecto: la restauración de una “xeiteira” tradicional, continuando así con su compromiso de recuperación y divulgación del patrimonio marítimo de Rianxo.

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