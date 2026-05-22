Un peluquero de Taragoña se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel por tráfico de drogas en su propio negocio

El juicio contra un peluquero de Taragoña por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas fue señalado para las diez del día 27 de mayo en la sección compostelana de la Audiencia Provincial Chechu Río

Un peluquero de unos 40 años de la parroquia rianxeira de Taragoña, D.T.F., deberá volver a sentarse este próximo miércoles, 27 de mayo, a partir de las diez de la mañana, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder nuevamente de otro delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a las personas, en una causa procedente de la Plaza 1 de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Padrón. La Fiscalía le solicita una condena de nueve años de cárcel, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa de 2026,48 euros y el abono de las costas judiciales. Además, pide que a los efectos y sustancias que fueron intervenidas se les dé el destino legal pertinente.

El Ministerio Público sostiene que en el encausado concurre la agravante de responsabilidad criminal por reincidencia, pues cuenta con antecedentes penales por hechos idénticos, al haber sido ejecutoriamente condenado por sentencia firme de 30 de julio de 2020 de la misma sección sexta de la Audiencia Provincial de Santiago de Compostela que ahora lo juzga a la pena de un año y nueve meses de prisión, que fue suspendida en esa misma fecha por un periodo de dos años con la condición de no reincidir. Además, cabe recordar que en febrero del año pasado, la misma sección compostelana de la Audiencia Provincial condenó a seis años de prisión, el pago de una multa de 3.454 euros y las costas judiciales por la comisión de idéntico delito en su establecimiento profesional situado en el lugar de Campo de Pazos, en Taragoña, tras una intervención policial que tuvo lugar el 23 de mayo de 2022.

Según señala ahora la Fiscalía, el 21 de abril de 2023, en torno a las seis menos veinticinco de la tarde, la Guardia Civil pudo constatar que la referida peluquería que regenta D.T.F en Taragoña, es frecuentada por consumidores de sustancias tóxicas y que la utiliza para la venta, y precisa que allí guardaba para tal fin una bolsita plástica con autocierre que contenía once bolsitas termoselladas con un total de 5,376 gramos de cocaína -detalla que estaban preordenadas para su venta a terceros-, con unas purezas entre el 61,72% y 79,31%, y un valor en el mercado ilegal de 506,62 euros. Además, en la peluquería también se localizaron dos bolsas que contenían recortes circulares para la confección de dosis.