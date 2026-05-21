Un podcast del IES ‘Félix Muriel’ de Rianxo gana el premio 'José Hermida' del Certame de Radio Escolar en categoría ESO y BAC

El equipo de radio vencedor está integrado por Xiana, Mariña, Nerea, Saray, Ahinara, Narciso, Saúl, Erik, Sarai, Eloi y Víctor, alumnos del EDLG, comandado por los docentes Xosé Francisco y María

El podcast ‘Galicia, o país das Marabillas’ realizado por once alumnos del IES ‘Félix Muriel’ ganó el primer premio ‘José Hermida’ del Certame de Radio Escolar en la categoría de ESO y Bacharelato. El jurado destacó ese trabajo, que puede escucharse en las plataformas YouTube y Spotify con el título referido. "por poñer en valor a cultura inmaterial rianxeira” y por “a conxunción de voces e un inicio potente”.

El equipo de radio vencedor, entre locutores y colaboradores, está integrado por Xiana y Mariña Portas Fernández, Nerea Fernández Losada, Saray Rodríguez Tiplea, Ahinara Tubío López, Narciso Oubiña Bustelo, Saúl Teijeiro González, Erik Martín Bai, Sarai Miranda Benito, Eloi Ordóñez González y Víctor Brea Lorenzo.

Todos ellos pertenecen al Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) comandado por los docentes Xosé Francisco Noia y María Rodríguez, y recogieron su galardón en una gala que se celebró en el salón de actos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Pontevedra.