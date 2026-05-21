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Rianxo

Un podcast del IES ‘Félix Muriel’ de Rianxo gana el premio 'José Hermida' del Certame de Radio Escolar en categoría ESO y BAC

El jurado destacó de su trabajo titulado 'Galicia, o país das Marabillas' por "poñer en valor a cultura inmaterial rianxeira” y por “a conxunción de voces e un inicio potente”

Chechu López
21/05/2026 07:20
El equipo de radio vencedor está integrado por Xiana y Mariña Portas, Nerea Fernández, Saray Rodríguez, Ahinara Tubío, Narciso Oubiña, Saúl Teijeiro, Erik Martín, Sarai Miranda, Eloi Ordóñez y Víctor Brea, alumnos del EDLG, comandado por los docentes Xosé Francisco Noia y María Rodríguez
El equipo de radio vencedor está integrado por Xiana, Mariña, Nerea, Saray, Ahinara, Narciso, Saúl, Erik, Sarai, Eloi y Víctor, alumnos del EDLG, comandado por los docentes Xosé Francisco y María
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El podcast ‘Galicia, o país das Marabillas’ realizado por once alumnos del IES ‘Félix Muriel’ ganó el primer premio ‘José Hermida’ del Certame de Radio Escolar en la categoría de ESO y Bacharelato. El jurado destacó ese trabajo, que puede escucharse en las plataformas YouTube y Spotify con el título referido. "por poñer en valor a cultura inmaterial rianxeira” y por “a conxunción de voces e un inicio potente”.

El equipo de radio vencedor, entre locutores y colaboradores, está integrado por Xiana y Mariña Portas Fernández, Nerea Fernández Losada, Saray Rodríguez Tiplea, Ahinara Tubío López, Narciso Oubiña Bustelo, Saúl Teijeiro González, Erik Martín Bai, Sarai Miranda Benito, Eloi Ordóñez González y Víctor Brea Lorenzo. 

Todos ellos pertenecen al Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) comandado por los docentes Xosé Francisco Noia y María Rodríguez, y recogieron su galardón en una gala que se celebró en el salón de actos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Pontevedra.

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