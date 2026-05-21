Trasladan en ambulancia al Clínico de Santiago a un motorista policontusionado en un accidente de tráfico en Rianxo

El siniestro ocurrió poco antes de las diez de esta mañana en la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-305, en el tramo comprendido entre los lugares de Outeiro y A Casilla Chechu Río

Un hombre de 48 año y vecino de Rianxo fue trasladado al Clínico compostelano tras resultar herido, con policontusiones, aunque inicialmente no parecían revestir gravedad, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado poco antes de las diez de esta mañana en la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-305, en el tramo comprendido entre los lugares de Outeiro, en la parroquia de Taragoña, y A Casilla, en la parroquia de O Araño, en Rianxo.

Al parecer, el siniestro consistió en una salida de vía de una moto, a consecuencia de la cual sufrió lesiones su piloto. Fue un particular el que contactó con Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para solicitar asistencia para esa persona, y fue entonces cuando desde dicho servicio se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la localidad rianxeira hasta el punto del accidente de circulación.

Paralelamente, a las 9.58 horas, el 061 dio traslado de ese aviso al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, cuyos gestores informaron a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, así como a la agrupación de voluntarios de Protección Civil y a la Policía Local, ambos de Rianxo, y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de la capital de Galicia, que se encarga de instruir el atestado.

La víctima, que recibió una primera asistencia en el lugar por parte del personal técnico de emergencias sanitaria, acabó siendo trasladado al servicio de Urxencias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.