El Festival 'Hórreo Vivo' arrancará mañana en la Carballeira de Baia con una exhibición de Ceiba Rimas y una obra teatral infantil

La cantautora gallega Sés ofrecerá este sábado un concierto en el que hará un recorrido por las canciones de sus nueve discos con los temas más emblemáticos de su trayectoria

La Carballeira de Baia, en la parroquia rianxeira de O Araño, albergará este viernes y sábado una nueva edición de su Festival 'Hórreo Vivo' que, organizado por la asociación cultural A Carballeira de Baia con colaboración municipal, arrancará mañana, a partir de las 21.30 horas, con la obra de teatro infantil ‘O cociñeiro Antón e a pasteleira Tomasa. Obradoiro de pasta de azucre’, y a partir de las once de la noche habrá una exhibición de Ceiba Rimas.

Al día siguiente, 23 de mayo, habrá puestos de artesanía, degustaciones y juegos con Vai de Vai, se programaron desde las diez de la noche un concierto de Sés -María Xosé Silvar-, que hará un recorrido por las canciones de sus nueve discos con los temas más emblemáticos de su trayectoria. Además, esa velada contará también con las actuaciones de Alana, de Grande Amore y de DJ Kike Varela.

Recordando lo que ya se informó el pasado 9 de mayo en un avance ofrecido sobre esta segunda jornada del 'Hórreo Vivo', ese lugar de O Araño acogerá este sábado una sesión vermú amenizada por la orquesta Neverloura (13.30 horas), comida popular (14.30) con menú o raciones de paella (10 euros), churrasco (13) y pulpo (14) y sobremesa amenizada por el grupo de gaitas Os Pequenos do Barbansa.