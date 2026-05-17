El PSOE de Rianxo reclama que se actualice la auditoría de la red integral de agua y avanzar en la regularización del servicio

Óscar Rial es el portavoz del grupo municipal del PSOE drianxeiro

El grupo municipal del PSOE rianxeiro trasladó al gobierno local la “necesidade” de avanzar en la actualización de la situación del ciclo integral del agua en la localidad, en el sentido de apostar por una planificación “rigorosa e adaptada” a las necesidades actuales de las redes de abastecimiento y saneamiento. Desde el partido del puño y la rosa consideran “prioritario” iniciar la renovación de la auditoría sobre la red de esos servicios básicos, “tendo en conta que actualmente continúa empregándose como documento de referencia un informe elaborado no 2011”.

Su portavoz municipal, Óscar Rial, sostuvo que “é necesario contar cunha diagnose actualizada do estado real das infraestruturas para poder planificar actuacións de futuro, priorizar investimentos e ofrecer maior seguridade á hora de optar a subvencións e liñas de financiamento”. En este sentido, los socialistas del municipio rianxeiro, también instan al Ayuntamiento a preparar proyectos de subvenciones de la Xunta de Galicia destinadas a obras de abastecimiento, cuya publicación está prevista para mañana, día 18 de mayo, así como que la apertura del plazo de presentación de solicitudes de esas ayudas será el día 27 de mayo.

Además, el PSOE pone en valor la necesidad de avanzar en la resolución de la situación contractual do servicio de gestión del agua, “que permanece nun contexto de precariedade administrativa dende o ano 2016”, señala el PSOE, que recuerda que de esta situación ya se advirtió hace meses por los servicios correspondientes, por lo que considera necesario que el gobierno local impulse medidas que permitan encaminarse hacia una solución estable y definitiva.

Para los socialistas, la regularización y definición del futuro modelo de gestión de dichos servicios “debería ser un dos obxectivos prioritarios deste mandato, garantindo seguridade xurídica, estabilidade e capacidade de planificación para os vindeiros anos”. Y consideran importante avanzar en la puesta en marcha de la comisión de seguimiento del ciclo integral del agua, “como un espazo útil para avaliar a situación do servizo, coordinar actuacións e analizar as necesidades futuras do municipio”. Por todo ello, anuncia que seguirá trasladando “propostas construtivas e útiles” para Rianxo, “apostando pola planificación, a transparencia e a mellora dos servizos públicos”.