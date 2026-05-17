Rianxo

A asociación cultural ‘Setefoghas’ programou para o domingo 24 de maio a botadura da dorna ‘Fasquía’

Chechu López
17/05/2026 07:20
Cartel anunciador do acto da botadura da dorna 'Fasquía' na rampla vella do perirao rianxeiro
A asociación cultural ‘Setefoghas’ de Rianxo programou para o vindeiro domingo, 24 de maio, a partires das doce do mediodía, a celebración da botadura da dorna “Fasquía”, un acto que ten lugar na chamada ‘Rampla Vella’ da vila rianxeira. Segundo dita entidade, a xornada promete converterse nun “encontro de celebración da cultura maríñeira e das embarcacións tradicionais galegas. 

A continuación, os asistentes poderán disfrutar dunha navegación pola Ría de Arousa a bordo de distintas embarcacións, entre as que destacan exemplares de embarcacións tradicionais tipo sovio, así como a buceta pertencente ao Concello de Rianxo, cedida á asociación. Tamén se prevé a participación de embarcacións dotras asociacións da bisbarra e do Club de Remo de Rianxo, o cal dará un carácter festivo e colectivo ao evento.

O programa da xornada, promovido por Setefoghas, entidade cultural comprometida coa recuperación e difusión do patrimonio maríñeiro e cultural galego -entre as súas actividades destacan a navegación en embarcacións tradicionais, a promoción da lingua e cultura galegas e a organización de eventos de ámbito local e comarcal-, completarase coa actuación do grupo musical Ten Quirisio e o peche para os socios chegará cuns petiscos nun ambiente de confraternidade e amor polo patrimonio maríñeiro.

