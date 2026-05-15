La ARE destaca la viralización de su pieza ‘En Rianxo non hai nada’, que “incendia” las redes sociales

Imagen de la pieza compartida por la patronal rianxeira en redes sociales Cedida

La Asociación Rianxeira de Empresas (ARE) informó que su pieza ‘En Rianxo non hai nada’, difundida ayer en redes sociales, se viralizó en pocas horas, acumulando cientos de interacciones y siendo muy compartida, y que afirma se las “incendia” y abrió un debate en el pueblo. La patronal local indicó que esa frase escuchada durante años en la localidad y que “parte dunha realidade coñecida por boa parte da veciñanza”, se convirtió en una de sus publicaciones más comentadas y provocó comentarios de vecinos, comerciantes y entidades como “vou mercar a Boiro”, “en Rianxo non hai ambiente” o “aquí non hai nada”.

La ARE indica que con esa pieza busca una reflexión sobre cómo los hábitos de consumo influyen en la vida de los pueblos, en el movimiento de las calles y en la supervivencia del comercio local. “Sabía que era unha frase que podía calar na xente porque, se algo caracteriza aos rianxeiros é que defendemos o noso”, explicó Carla da Silva, publicista y responsable de comunicación de la ARE, que apostó por "unha das frases máis repetidas no municipio para xerar impacto emocional e abrir conversación arredor do futuro do comercio local". A esas palabras agregó que la publicación usa imágenes recreadas digitalmente de negocios cerrados -siguen abiertos-, para representar visualmente cómo sería un Rianxo sin comercio, movimiento y vida en las calles, y remata con el mensaje ‘Rianxo vive se ti decides quedarte’.

La patronal rianxeira incidió en la repercusión de esa acción, precisando que diferentes entidades locales se sumaron a la conversación, y menciona a 'Festival Rock in Rian' por destacar que "boa parte da vida cultural e da programación do municipio sería imposible sen o apoio do tecido empresarial local". La ARE advierte que el objetivo de su publicación no era generar polémica, sino "poñer sobre a mesa unha realidade: detrás de cada negocio local hai persoas apostando cada día por manter vivo o pobo".