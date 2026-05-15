Alumnado del IES 'Félix Muriel' se implica en ‘A vila do mañá’ para observar Rianxo desde la memoria, patrimonio y vida cotidiana
Esa propuesta consistió en la colocación de marcos dorados en diferentes localizaciones del municipio, fueron la Praza de Rafael Dieste, el Campo de Abaixo y el muelle rianxeiro
El proyecto ‘A Vila do Mañá sigue desarrollando su labor en Rianxo con una nueva acción urbana creada junto con el alumnado del IES ‘Félix Muriel’, y que se desarrolló esta mañana para activar una mirada distinta sobre algunos de los espacios más significativos de esa localidad barbanzana. Esa propuesta consistió en la colocación de marcos dorados en diferentes localizaciones del municipio, “que funcionarán como dispositivos simbólicos para enmarcar aqueles lugares que forman parte da identidade colectiva da vila. A través destes marcos, a cidadanía será convidada a deterse, observar, fotografar e compartir novas lecturas do seu propio territorio”.
Las localizaciones escogidas para esta acción fueron la Praza de Rafael Dieste, el Campo de Abaixo y el muelle rianxeiro, todos ellos vinculados a la memoria, a la cultura, a la vida comunitaria y a las formas de habitar Rianxo. “Cada un dos marcos incorporará un código QR que conectará cunha nova localización, creando así un percorrido pola vila. Esta ruta permitirá desprazarse dun punto a outro, descubrindo Rianxo a través da mirada do alumnado e das historias que habitan cada espazo”, según indicó la directora de esta actividad, Sandra González. Esta iniciativa se completó con una dimensión comunicativa y participativa en redes sociales, invitando a la ciudadanía y a los visitantes a compartir sus fotografías.
Además, el alumnado realizó entrevistas a personas del lugar, recogió relatos, recuerdos y formas de vivir esos espacios. “A intención é incorporar a voz da veciñanza ao proceso, entendendo que a vila non se constrúe só a través dos seus edificios ou prazas, senón tamén a través das experiencias, afectos e memorias das persoas que a habitan", señaló González.
La directora de ‘A vila do mañá’ señaló que esta intervención forma parte de la metodologías de dicho proyecto “que traballa coa infancia e a mocidade como axentes activos na análise, interpretación e transformación simbólica do territorio. A través da arquitectura, o urbanismo participativo, a arte e a mediación cultural, o proxecto busca que as novas xeracións se impliquen na construción do relato da súa vila”. Sandra González agregó que, con esta acción, Rianxo se convierte en “un espazo para mirar de novo: un lugar onde o alumnado enmarca o que considera valioso, a veciñanza achega a súa memoria e a cidadanía participa na creación dunha nova cartografía afectiva da vila”.