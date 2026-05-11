Arranca la recuperación ambiental del muelle de Taragoña con más de 534.000 euros de inversión y dos meses de plazo de ejecución

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, junto al jefe de la Demarcación de Costas en Galicia, Carlos Gil; el patrón mayor Miguel Ángel Iglesias y del alcalde Julián Bustelo, visitó la zona de las obras

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico promueve y acomete, a través de la empresa Tragsa, las obras de recuperación ambiental del muelle de Taragoña, que acaban de dar comienzo con 534.104,34 euros de inversión y tienen dos meses de plazo de ejecución, dentro de su programación de actuaciones de recuperación en el Dominio Público Marítimo-Terrestre el la provincia de A Coruña, a través da Dirección General de la Costa e o Mar y de la Demarcación de Costas en Galicia.

Con tal motivo, el subdelegado del Gobierno de España en A Coruña, Julio Abalde, acompañado del jefe de la Demarcación de Costas en Galicia, Carlos Gil; del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Miguel Ángel Iglesias, y del alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, se desplazó esta mañana a la zona para supervisar el inicio de estas obras financiadas con fondos de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su finalidad principal para por la renaturalización del entorno costero de la ensenada de Rianxo, en la Ría de Arousa, mediante la retirada del espigón existente en el puerto de la referida parroquia.

Julio Ablade destacó que "o Goberno de España está impulsando actuacións fundamentais para adaptar o noso litoral aos efectos do cambio climñ´tico, proteendo os ecosistemas costeiros e reforzando a capacidade de resposta da costa fronte á erosión e aos fenómenos meteorolóxicos externos. En este sentido, explicó que este proyecto permitirá “recuperar a dinámica natural da costa e mellorar a calidade ambiental dun espazo de gran valor ecolóxico e paisaxístico”. Actualmente, el muelle de Taragoña cuenta con un espigón en forma de ‘L’, construido con escollera y coronación de tierra y roca, que altera las corrientes y la dinámica natural del litoral, por lo que la actuación programada contempla la demolición completa de dicha infraestructura, que cuenta con una longitud aproximada de 208,5 metros, así como la consolidación de la zona próxima a la rampa del muelle mediante una escollera hormigonada.

Las obras proyectadas incluyen también trabajos previos de limpieza, eliminación de especies invasoras, acondicionamento de accesos e instalación de una barrera anticontaminación flotante para minimizar riesgos ambientales durante la ejecución de esa actuación. Bustelo refirió que se trata de unas obras muy demandadas de manera reiterada por parte del Ayuntamiento y de la Cofradía de Pescadores debido que, lejos de tener una utilidad portuaria, ese espigón "pode dificultar a rexeneración das augas que beneficia á produción marisqueira". Y reiteró que está convencido de que esa actuación redundará positivamente en ese ámbito "que ven sufrindo uns meses moi malos, e to0do o que se poña enriba da mesa para tratar de revertir esa situación benvido sexa".

Esta intervención forma parte del conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno central para fortalecer la costa de la provincia de A Coruña frente al cambio climático, con una inversión total superior a los 10,7 millóns de euros, entre las que destacan programas de lucha contra la erosión en playas y sistemas dunares de Ortigueira, Valdoviño, Ferrol, Carballo, Laxe, Muxía, Carnota y Porto do Son; las actuaciones de protección del borde litoral de Ría do Burgo; a recuperación ambiental da praia de Razo; los trabajos de mantenimiento y conservación del dominio público marítimo-terrestre en distintos puntos de la provincia, y las obras de emergencia para reparar los daños causados por los temporales del pasado invierno. Julio Abalde subrayó que “estas actuacións evidencian o compromiso do Goberno coa protección do litoral galego e coa adaptación ao cambio climático mediante investimentos que contribúen á conservación ambiental e á seguridade das nosas costas”.