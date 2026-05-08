Jóvenes y mayores comparten experiencias en una proyecto intergeneracional en Rianxo
Financiada por la Dirección Xeral de Xuventude, esta acción que estuvo impulsada por la entidad Agadea permitió estrechar lazos entre jóvenes y mayores durante cuatro meses
Los rianxeiros Dolores Fungueiriño, Rosa Pérez y Manuel Romero, de 86 a 71 años, y los boirenses Mario Benavente y Rubén Tarela y la pobrense Esther López, de 21 a 30 años, que estudian un ciclo de atención a personas con dependencia, participaron desde enero hasta hace bien poco en el proyecto ‘Memorias vivas de Rianxo: Talento interxeracional no rural’, promovido por Agadea.
Para conocer su desarrollo y resultado, ayer se desplazó hasta la villa, concretamente al centro social de la Rúa Rinlo, que fue su centro de operaciones, aunque incluyó numerosas salidas por la villa, la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, que financió ese programa con más de 20.000 euros. Además de un repaso a través de una pieza audiovisual, que recoge una buena muestra de todo lo hicieron, la representante del Gobierno gallego escuchó de boca de algunos de los protagonistas lo que supuso para ellos esa experiencia que, gustosamente, estarían dispuestos a repetir.
Meneses manifestó que “para nós é unha iniciativa moi chula este proyecto que une a persoas maiores con outras que son mozas e que está axudando a moita xente a conectarse de maneira bidireccional, xa que a xuventude lle aporta moito ás persoas maiores, e viceversa, amosándolles durante un paseo cousas que descoñecían de Rianxo”. La directora xeral de Xuventude expresó su convencimiento de que van a colaborar con ellos en muchos más proyectos, como le explicó Dolores Fungueiriño.
"Proxecto encantador"
Por su parte, Mario Benavente, que reconoció que hace muchas cosas junto a su compañero Rubén, reconoció que desde la primera reunión con las personas mayores “xa sabiamos que iba a ser un proxecto encantador”, y que “o simple feito de xuntar a dúas xeracións tan distintas, con tantos anos de diferencia e tanta historia é algo impresionante”. Ahondando en la interacción que mantuvieron entre ellos,
“Nos lles ensinamos a actualidade e eles o fixeron sobre como foi a súa experiencia pola vida. Lola me ten contado como era Rianxo antes, como estaba construido, e me dixo que o porto antes non era case nada e agora está completo. Compartir experiencias e historias con eles é algo maravilloso e encántanos estar con eles”, declaró Benavente, quien expresó su deseo de continuar durante más tiempo con este programa y anunció que si hay otro que se presentará como voluntario otra vez, "pois foron uns meses estupendos".