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Rianxo

La Asociación ADMR Castelao reclama una zona monumental en Rianxo para el galeguista

La entidad apunta que a día de hoy solo existen dos emblemas en la localidad natal del escritor

Sandra Rey
06/05/2026 17:24
El delegado provincial, el alcalde rianxeiro y miembros de la entidad se reunieron para abordar las diferentes propuestas
El delegado provincial, el alcalde rianxeiro y miembros de la entidad se reunieron para abordar las propuestas
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La Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao mantuvo este martes una reunión con el diputado provincial de Contratación, Patrimonio y Equipamiento, Xosé Luis Penas Corral, y el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, en la que reclamaron la necesidad de crear un espacio monumental en la villa natal del galeguista.

Actualmente, en el municipio solo existen dos iniciativas de referencia: por un lado, el monumento de la ribera de Rianxo; y, por otro, la escultura situada en la rotonda de entrada a la villa,, que fue impulsada durante el mandaro del exalcalde Adolfo Muiños, señalan.

Sin embargo, desde la entidad apuntan que, aunque ambas actuaciones son “meritorias e necesarias, resultan insuficientes para representar a dimensión histórica de Castelao no conxunto de Galicia”.

Así, la asociación propone la creación de un monumento escultórico de gran formato; un espacio arquitectónico; una plaza pública para actos institucionales; paneles interpretativos; citas literarias y contenidos didácticos; recursos digitales (códigos QR y audioguías, por ejemplo); así como recuperar la exposición itinerante organiza en 1986 por el Ministerio de Cultura con motivo del centenario de Castelao.

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