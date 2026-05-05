La comunidad de montes de Pena-Leiro recibe el respaldo de la Diputación para mejorar su actividad de silvopastoreo, que ayudará a prevenir incendios

La diputada provincial de Medio Rural, Cristina Capelán, visitó la comunidad de montes de Pena-Leiro para conocer de primera más su actividad y el destino de la ayuda otorgada

La comunidad de monte vecinal en mano común Pena-Leiro, de Rianxo recibió una ayuda de 9.200 euros por parte de la Diputación de A Coruña con la finalidad de contribuir a la mejora de las instalaciones ganaderas y para la adquisición de equipamiento relacionado con la actividad de silvopastoreo de dicha entidad. Para conocer de primera mano el destino en inversiones de esos fondos otorgados y la actividad que desarrolla, la diputada de Medio Rural, Cristina Capelán, visitó terrenos de dicha entidad, que figura entre las 38 que han resultado beneficiaras de un total de 224.825 euros. La diputada puso en valor el trabajo que desarrollan las comunidades de montes como agentes fundamentales en la conservación, ordenación y aprovechamiento sostenible del territorio.

En ese sentido, subrayó que “as comunidades de montes son pezas clave para manter vivo o rural, coidar o monte e previr incendios” y seguidamente se refirió a que el proyecto subvencionado en Pena-Leiro permitirá mejorar las instalaciones ganaderas de su comunidad de montes, así como la compra de nuevo equipamiento necesario para avanzar en la implantación de la ganadería regenerativa y del silvopastoreo en los montes que gestiona la entidade. Entre las inversiones previstas figuran una carpa para el ganado y otra para el forraje, collares con GPS para la creación de vallados virtuales, cámaras de vigilancia, contenedores de alimento y mangas de manejo para facilitar tareas de saneamiento y cuidados de los animales.

Capelán destacó que el silvopastoreo es una herramienta muy útil para compatibilizar la actividad ganadera con la conservación del monte, “porque permite diminuír o risco de incendios e, ao mesmo tempo, xerar actividade económica”. La diputada provincial destacó que este tipo de inversiones “axudan a pasar dun modelo de monte centrado case exclusivamente no aproveitamento madeireiro a outro máis diverso, no que teñen cabida a gandería extensiva, a prevención de lumes, a biodiversidade e a produción de alimentos de calidade”.

Ganadería regenerativa

Desde la comunidad de montes de Leiro indicaron que en los últimos años están apostando por la introducción de la ganadería regenerativa como vía para avanzar en la prevención de incendios forestales, promover la biodiversidad, mejorar el bienestar animal y dinamizar el medio rural. Según se recoge en la memoria del proyecto, el ganado puede jugar un papel clave en la prevención de incendios forestales al alimentarse de la vegetación baja y de los matorrales, reduciendo de esa manera el material inflamable.

La intervención desarrollada beneficia directamente a las 219 personas comuneras registradas, pese a que la entidad rianxeira estima que el impacto positivo se extiende al conjunto de la parroquia de Leiro, con alrededor de un millar de habitantes, y también al resto del municipio de Rianxo y de su área de influencia. Así, Cristina Capelán destacó la dimensión colectiva de estos proyectos, ya que la comunidad de montes de Leiro colabora activamente con otras comunidades de la misma localidad y de municipios limítrofes, como Dodro y Boiro, a través de la Plataforma pola Defensa do Monte, compartiendo experiencias, conocimiento, materiales y equipamientos.