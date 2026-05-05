Detenido un conductor que dio positivo en alcohol y drogas tras verse implicado en un accidente de tráfico en la Rúa Rinlo, en Rianxo

La colisión por alcance entre un Citroën C5 y un Hyundai Tucson se saldó únicamente con daños materiales Cedida

La Policía Local de Rianxo detuvo e investigó a un conductor de 42 años por la presunta comisión de un delito contra la seguridad viaria, y también lo denunció por vía administrativa por diversas infracciones detectadas, por lo que realizó el correspondiente atestado policial.

Según fuentes municipales, ese automovilista dio positivo en la prueba de alcoholemia, arrojando una tasa superior al triple de la máxima permitida, y que es constitutiva de delito, así como en dos sustancias distintas en el test indiciario de drogas.

Fue tras verse implicado en torno a las ocho menos diez de la tarde del pasado domingo, día 3 de mayo, en un accidente de tráfico, consistente en una colisión por alcance entre un Citroën C-5 y un Hyundai Tuscon en la Rúa Rinlo, en el casco urbano rianxeiro, y que se saldó únicamente con daños materiales, sin que hubiera que lamentar personas heridas.

Además, el vehículo que manejaba el automovilista detenido carecía de ITV en vigor, motivo por el que en un primer momento fue inmovilizado en el lugar de los hechos y, posteriormente, retirado por grúa. Por último, desde la Policía rianxeira recuerdan la importancia de conducir sin consumir alcohol ni drogas, y que la seguridad viaria es responsabilidad de todos.