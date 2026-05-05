Congalsa ratifica su apoyo de patrocinio al Club Baloncesto Rianxo tras reunirse con la presidenta de su renovada directiva

La directora de Relaciones Externas de Congalsa visitó las instalaciones en las que entrena y juegan los equipos de las categorías base del Club Baloncesto Rianxo, con el que renovó su patrocinio

Congalsa seguirá colaborando estrechamente con el Club Baloncesto Rianxo, una de las entidades deportivas de O Barbanza y a la que respalda bajo la fórmula de patrocinio. La directora de Relaciones Externas de la compañía de alimentación con sede en el polígono industrial de A Tomada, en A Pobra, Isabel Cañas, se desplazó esta mañana a las instalaciones de dicho club para mantener una reunión con su presidenta, Almudena Somoza, que lidera la entidad desde agosto del año pasado, y a la que acompañaron su predecesor en el cargo, Arturo Calvo, y la tesorera, Natalia Blanco.

Durante la visita, Cañas pudo conocer de primera mano la actividad del Club Baloncesto Rianxo, así como su estructura, el número de equipos que lo componen y la relevancia del baloncesto femenino dentro de la entidad, entre otras cuestiones. Además, mantuvo un encuentro con representantes de varios equipos de las categorías base de la entidad, como premini, mini e infantil, tanto masculinas como femeninos.

La directora de Relaciones Externas de Congalsa trasladó el apoyo de la compañía al club en el marco de su política de responsabilidad social corporativa (RSC), en la que el fomento del deporte de base ocupa un papel prioritario, junto a la promoción de la cultura y el respaldo a entidades sociales del entorno.

Isabel Cañas destacó la importancia de fortalecer los vínculos con el tejido deportivo local: “Para Congalsa es fundamental estar cerca del entorno en el que desarrollamos nuestra actividad. El deporte de base es fundamental para crear hábitos de vida saludables desde la infancia y para transmitir valores que acompañan a las nuevas generaciones más allá del ámbito deportivo, algo que el Club Baloncesto Rianxo refleja a la perfección con su actividad”, aseguró.

Por su parte, la presidenta del club agradeció el apoyo y la visita de la directora de Relaciones Externas de Congalsa, destacando su voluntad de consolidar relaciones estables con el tejido empresarial local para seguir impulsando el crecimiento del proyecto deportivo. Ambas partes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo la relación entre empresa y deporte local "con el objetivo de generar un impacto positivo en la comunidad".