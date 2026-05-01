La aldea de Buia, en la parroquia rianxeira de O Araño, acogerá esta tarde su Festa da Salchicha e da Cervexa

Imagen parcial del cartel de la celebración organizada por la asociación cultural A Carballeira de Baia y que se desarrollará en el lugar de O Souto, en la aldea de Buía

El lugar de O Souto, en la aldea de Buia, situada en la parroquia rianxeira de O Araño, acogerá desde la una de esta tarde la Festa da Salchicha e da Cervexa, organizada por la asociación cultural A Carballeira de Baia. El público podrá degustar salchipapa, paella y criollo y cervezas de diversos países de mundo, tales como Japón, Irlanda, Escocia, Portugal e Italia. Y, además, habrá sesión vermú con Martín Reimúndez y baile de sobremesa, bingo, batalla de comedores de perritos, torneo de truco, karaoke infantil, tardeo con la charanga Santa Compaña y un fin de fiesta con DJ Louri2. Para facilitar el aparcamiento de las personas que acudan con sus vehículos hasta el lugar de la celebración, próximo a la escuela unitaria del lugar, se habilitará para tal fin una finca situada en las inmediaciones y que será de uso gratuito.