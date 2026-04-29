El PSOE de Rianxo le exige al gobierno local que cumpla con sus promesas de asfaltado y alumbrado en la aldea de Abuín, en Leiro

Los socialistas rianxeiros reclaman el cumplimiento de las promesas de pavimentación de viales en la aldea de Abuín Cedida

El PSOE de Rianxo denuncia que el gobierno local incumple con los habitantes de la aldea de Abuín, en la parroquia de Leiro, y exige soluciones inmediatas. Su portavoz, Óscar Rial, advierte que sus la gente de ese lugar lleva esperando por unas actuaciones comprometidas desde 2023 que, asegura, siguen sin ejecutarse. Desde el partido del puño y la rosa lamentan que “a fonda decepción e a perda de confianza” que esta situación está generando entre la población, “cansada de escoitar anuncios que nunca chegan a materializarse”, y agregó que “non se pode xogar coa paciencia dos veciños nin alimentar expectativas durante anos para logo deixar todo paralizado”, señalaron.

Rial dice que Abuín sigue pendiente del asfaltado y de la instalación de puntos de luz necesarios para mejorar la seguridad y calidad de vida de la zona, y subraya que eso es una realidad “inxusta para unha parroquia que leva tempo reclamando atención e respostas”. Así, los socialistas solicitan que el próximo mes pueda quedar resuelta esta situación y demandan al equipo de gobierno que haga público de inmediato cual será finalmente el tramo de Abuín incluido en dicha actuación, "para que a veciñanza saiba con claridade se as súas peticións foron atendidas ou volverán quedar fóra unha vez máis".

En este sentido, recordó que hay residentes que llegaron a presentar la misma solicitud por registro hasta en cuatro ocasiones, sin obtener hasta este momento una "resposta clara nin definitiva". Rial Lago agregó que los vecinos merecen "respecto, información e feitos". "Quen leva anos prometendo actuacións e non cumpre, perde credibilidade. É momento de pasar das palabras aos feitos. Que este goberno sexan poucos, non quere dicir que Rianxo deba ser menos”, concluyeron desde las filas socialistas.