Trasladados al hospital 'La Rosaleda' de Santiago cuatro heridos en un accidente de tráfico entre dos vehículos en Rianxo

Dos ambulancias asistenciales del 061 evaciuaron a las personas heridas hasta un hospital de la capital de Galicia para proporcionarles la atención sanitaria que precisaban Chechu Río

Cuatro personas fueron trasladadas al Policlínico 'La Rosaleda' de Santiago de Compostela tras resultar heridas de diversa consideración como consecuencia de un accidente de tráfico registrado poco antes de las doce y cuarto de esta pasada madrugada en la rotonda de la salida de Catoira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 11, en la parroquia rianxeira de Isorna.

Al parecer, el siniestro consistió en una colisión entre dos vehículos y fue uno de los implicados en el mismo el que a las 00.14 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, indicando que ya habían logrado abrir la puerta de uno de los vehículos accidentados y que todos los ocupantes estaban liberados y fuera de los coches.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo sucedido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a las víctimas, entre las que ha trascendido que una de ellas es una mujer de 21 años, a las que inmovilizó.

Seguidamente, el 061 procedió a su evacuación de las personas heridas en las dos ambulancia asistenciales hasta el servicio de Urxencias del referido centro hospitalario con la finalidad de que reciban la atención médica que precisan y les realicen las pruebas necesarias para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, el 112 también puso los hechos en conocimiento de la agrupación de voluntarios de Protección Civil rianxeira y de la Guardia Civil de Tráfico, que se encarga de instruir el atestado correspondiente para depurar la responsabilidad del accidente de circulación.