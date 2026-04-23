Medio centenar de personas participan en el juego final de la campaña ‘PremiARE’ de Rianxo, en la que optaron a ganar muchos premios y vales de compra

La campaña 'PremiARE' remató este miércoles con el juego del panel de flores en la Praza Castelao rianxeira Cedida

Medio centenar de personas participaron este miércoles en el juego del panel de lores que puso el broche final a la campaña ‘PremiARE’ de la Asociación Rianxiera de Empresas, y que les dio la opción de ganar numerosos premios y vales de compra. Se desarrolló en la céntrica Praza Castelao, que se convirtió en un espacio de encuentro y que, coincidiendo con la celebración del tradicional mercadillo semanal, atrajo a numeroso público hasta el centro de la vila con una propuesta que fue calificada de “dinámica” y que combinó el conocimiento y el entretenimiento con la obtención de premios inmediatos.

Así, a lo largo de la mañana de este 22 de abril, las personas participantes pudieron avanzar por los diferentes niveles del juego respondiendo preguntas relacionadas con Rianxo y su comercio, en un ambiente marcado por la curiosidade, la emoción y la interacción constante, según precisaron desde la patronal local.

Como resultado, de ese panel de juego, se repartieron numerosos premios, entre los que había obsequios promocionales y vales de compra para canjear en los establecimientos asociados, cumpliendo de ese modo con el objetivo de incentivar el consumo local. Además, la campaña desarrollada en días previos a través de compras en los negocios de la villa y a través de una dinámica activa en redes sociais, “culminaou cunha acción na rúa que puxo o foco na participación cidadá e na dinamización do espazo público”.

Por ello, desde la AER destacaron, especialmente, la buena acogida entre la ciudadanía, así como la implicación de los locales participantes, subrayando la importancia de “seguir promovendo iniciativas que conecten o comercio local coa cidadanía dun xeito directo e atractivo. Con este tipo de accións, a ARE continúa a traballar na posta en valor do comercio de proximidade, apostando por fórmulas que contribúan a xerar actividade, visibilidade e dinamismo na vila”.