El diputado nacional del BNG Néstor Rego participará este jueves en un acto público en Rianxo para hablar de su labor en el Congreso

Néstor Rego volverá a defender en Rianxo el peso que supone que el BNG tenga representación en Madrid

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) programó para este jueves, 23 de abril, a partir de las ocho de la tarde, en el Cuartel Vello de Rianxo un acto público con la finalidad de tratar de “reforzar o apoio social” a la labor que desarrolla la formación frentista en las Cortes Generales del Estado “con feitos e non promesas”. Para dar a conocer su defensa de los intereses de la comunidad autónoma gallega "fronte ao Estado”, con un papel que califica de "decisivo" en la consecución de avances concretos, anuncia la presencia de su diputado nacional Néstor Rego, y de la concejala del BNG en la corporación municipal rianxeira, Sarela Betanzos.

Durante ese evento, el BNG anuncia que pondrá en valor las medidas realizadas desde el Congreso de los Diputados en la defensa de conexiones clave en la movilidad para Galicia, así como los descuentos nen los peajes de la Autopista del Atlántico AP9. Así, el responsable frentista en O Barbanza, Fran Rei, destaca que “o papel do BNG foi fundamental para evitar que a macrocelulosa de Altri recibise fondos públicos e se instalase en Galicia, reiterando o seu ‘Altri non’ como exemplo da defensa firme do territorio".

Asimismo, se incide en que en ese acto se dará cuenta del "traballo realizado" en el ámbito social en aras del aumento en las pensiones mínimas por encima del IPC, la exención del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional o su "compromiso coa defensa da paz e dos dereitos humanos". La organización nacionalista reafirma su compromiso con la ciudadanía gallega y con el avance de un "proxecto político propio que sitúe os intereses do país no centro da acción política".