Trasladado en una ambulancia del 061 al Clínico de Santiago un motorista de 22 años que resultó herido en un accidente de tráfico en Rianxo

Una ambulancia asistencial del 061 trasladó al joven motorista herido al servicio de Urxencias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) Chechu Río

El brutal accidente de tráfico registrado en la conocida como ‘Curva da Chabola’, en la parroquia ribeirense de Oleiros, no fue el único siniestro de circulación que se registró en la noche del sábado en las carreteras de la comarca barbanzana. De hecho, varios minutos antes, concretamente a las 21.38 horas, se alertó de otro ocurrido en una carretera de titularidad de la Diputación Provincial, la DP-3301, entre Rianxo e Isorna por Leiro, concretamente en el lugar de A Pedreira.

Al parecer, lo ocurrido está relacionado con la salida de vía de una motocicleta después de que su piloto, un vecino del lugar de 22 años, perdió el control de la misma. Al lugar del suceso acudieron una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladó a la víctima al servicio de Urxencias del Clínico de Santiago para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, al lugar del accidente en A Pedreira se movilizaron, tras recibir el aviso del 061 una patrulla de la Policía Local, así como efectivos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil, amba unidades de Rianxo, y agentes de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encargan de la instrucción del atestado.