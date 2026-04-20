La Fiscalía reclama una condena de seis años de cárcel y 70.000 euros de multa a un acusado por tráfico de drogas en Rianxo

La vista preliminar se señaló para este miércoles, a las 9.45 horas, en la sección compostelana de la Audiencia Chechu Río

La sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña señaló para las diez menos cuarto de la mañana de este próximo miércoles, día 22 de abril, la celebración de una vista preliminar, ante la posibilidad de que pueda alcanzarse un acuerdo de conformidad entre las partes, en relación con un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.

Se trata de una causa procedente de la Plaza 2 de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Padrón, en la que la Fiscalía solicita para el acusado una condena de seis años de cárcel, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el cumplimiento de la pena, una multa de 69.598,02 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un año, así como el abono de las costas judiciales que legalmente procedan.

El Ministerio Público sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que, desde abril de 2023, el procesado presuntamente utilizó su vivienda y su vehículo como centros de depósito de sustancias estupefacientes para su posterior distribución. Y precisa que varias veces al día se reunía con otra persona, que fue investigada por la Guardia Civil por dedicarse a la venta de drogas, y a cuya vivienda acudían a diario consumidores de drogas para comprar dosis.

La Fiscalía especifica que en una vigilancia realizada el 23 de mayo de 2023, los agentes del instituto armado observaron como el acusado aparcó su vehículo oculto entre unos palets en el aparcamiento de una conservera en Rianxiño y la otra persona se le acercó en su patín y recogió algo de la ventanilla del copiloto y se marchó para su domicilio.

Afluencia de compradores

Al percatarse la Guardia Civil de que, tras los encuentros entre ambos, era cuando se producía la afluencia de clientes a la casa del segundo a comprar sus dosis, el 8 de junio se llevó a cabo un registro en una vivienda en As Cortes y en el Peugeot 307 del ahora encausado con su consentimiento una vez fue detenido tras las referidas vigilancias.

En el interior del coche se encontraron encima de un asiento 2.055 euros en billetes fraccionados, un envoltorio de cinta de color marrón que contenía 293,43 gramos de heroína en piedra, con una pureza del 35,79%, y que podría alcanzar un precio en el mercado ilícito de 20.315,43 euros, así como otro envoltorio plástico con 3,258 gramos de heroína, con una riqueza del 30,53% y un valor de 191,90 euros. Por otro lado, en el domicilio del acusado en Rianxo se halló un envoltorio de una bolsa de basura de plástico de color negro que contenía 24,559 gramos de cocaína, con pureza del 81,92% y valorados en 2.692,01 euros.

La Fiscalía sostiene que el encausado cuenta con antecedentes penales no computables, por ser de otra naturaleza, y precisa que no concurran circunstancias modificativas respecto de su responsabilidad criminal. Igualmente, el Ministerio Público solicita en su escrito de conclusiones provisionales en relación con los efectos y sustancias intervenidas, que se les de el destino legal pertinente establecido en los artículos 127 y 374 del Código Penal en relación con el 374 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.