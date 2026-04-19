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Rianxo

O Araño logra que varias decenas de personas se “namoren da aldea”

El área recreativa de As Miráns, en la parroquia rianxeira de O Araño, albergó en la tarde de ayer diversas actividades dentro del evento 'Namórate da aldea', que remató con un concierto de Minguante

Chechu López
19/04/2026 08:40
Alrededor de 120 personas tomaron la salida de la andaina por las riberas del río Te e n la parroquia de O Araño
Alrededor de 120 personas tomaron la salida de la andaina por las riberas del río Te e n la parroquia de O Araño
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Unas 120 personas participaron ayer en la andaina por las riberas del río Te guiada por Emilio Saborido, de ‘Namórate da aldea', que se desarrolló en el área recreativa de Miráns (O Araño), que tuvo continuidad posteriormente una degustación de vino y vermú de las bodegas 'Cazapitas Lodeiros', una experiencia gastronómica con el cocinero Alberto Carou, del restaurante 'O curral do marqués', que elaboró "bocadillo de rinchóns do curral, con queixo de San Simón e a salsa brava do curral", ensaladilla y kebab de costilla de cerdo con chumichurri y queso. Tamnbi´çen hubo una representación de teatro infantil a cargo de Calavera Circus. Además, se desarrolló un concurso de licores caseros 

Desde la organización, que corrió a cargo de la asociación cultural A Carballeira da Baia y de la Asociación de Veciños de O Araño, con colaboración municipal y de la Rede Cultural de la Diputación Provincial de A Coruña, se indicó que el colofón llegará con el concierto, destacó el colofón que supuso el concierto que ofreció Minguante, un dúo formado por Óscar Martínez y Miguel Alonso, que anteriormente coincidieron en el grupo Música Miúda, y que se reparten la composición de las canciones -todas ellas autoproducidas en su estudio casero, encargándose ellos mismos de la grabación de los instrumentos- y la voz principal de las canciones de autor y música pop que interpretan.

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