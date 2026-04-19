Más de 150 personas asistieron ayer a la primera jornada formativa impulsada por BarbanTEA que giró en torno a la regulación sobre el autismo
Más de 150 personas llegadas de diversas zonas de Galicia asistieron ayer, de nueve de la mañana a ocho de la tarde, en la sala 'Arcos Moldes' del auditorio de Rianxo ‘FormaTEA 2026’, primera jornada formativa de la Asociación de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza y que giró en torno a la regulación del autismo y sobre cómo avanzar seguros y sintiéndose acompañados, que estuvo homologada por la Xunta de Galicia y que impartió Anabel Cornago, especialista en esa materia, así como en acompañamiento en el autismo, y que contó también con la presencia de Milagros Torrado, de la Universidad Internacional de La Rioja.
Esta actividad formativa, de carácter práctico y que tuvo un carácter comprensivo y "profundamente respectuosa", se dirigió a familias, docentes y profesionales, personas autistas, estudiantes y personas interesadas en la neurodivergencia. Todas esas personas recibieron una formación sobre comprensión profunda del funcionamiento autista; estrategias sensoriales, emocionales y ejecutivas; herramientas reales para el día a día; exposición de materiales y talentos autistas y un enfoque humano, seguro y acompañante. Esta jornada contó con la colaboración de la Unir (La Universidad en Internet) y estuvo financiada por la convocatoria de ayudas para la realización de actividades de divulgación científica del Vicerrectorado de Transferencia de la Universidad Internacional de La Rioja (Programa Divulga 26).