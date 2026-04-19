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Rianxo

Más de 150 personas asistieron ayer a la primera jornada formativa impulsada por BarbanTEA que giró en torno a la regulación sobre el autismo

Chechu López
19/04/2026 07:58
La actividad impulsada por la asociación BanbanTEA se desarrolló en la sala 'Arcos Moldes" del auditorio rianxeiro
La actividad impulsada por la asociación BanbanTEA se desarrolló en la sala 'Arcos Moldes" del auditorio rianxeiro
Chechu Río
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Más de 150 personas llegadas de diversas zonas de Galicia asistieron ayer, de nueve de la mañana a ocho de la tarde, en la sala 'Arcos Moldes' del auditorio de Rianxo ‘FormaTEA 2026’, primera jornada formativa de la Asociación de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza y que giró en torno a la regulación del autismo y sobre cómo avanzar seguros y sintiéndose acompañados, que estuvo homologada por la Xunta de Galicia y que impartió Anabel Cornago, especialista en esa materia, así como en acompañamiento en el autismo, y que contó también con la presencia de Milagros Torrado, de la Universidad Internacional de La Rioja. 

Esta actividad formativa, de carácter práctico y que tuvo un carácter comprensivo y "profundamente respectuosa", se dirigió a familias, docentes y profesionales, personas autistas, estudiantes y personas interesadas en la neurodivergencia. Todas esas personas recibieron una formación sobre comprensión profunda del funcionamiento autista; estrategias sensoriales, emocionales y ejecutivas; herramientas reales para el día a día; exposición de materiales y talentos autistas y un enfoque humano, seguro y acompañante. Esta jornada contó con la colaboración de la Unir (La Universidad en Internet) y estuvo financiada por la convocatoria de ayudas para la realización de actividades de divulgación científica del Vicerrectorado de Transferencia de la Universidad Internacional de La Rioja (Programa Divulga 26).

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