Rianxo rindió un emotivo homenaje a José María Vicente Somoza, ‘O Peruco’, con motivo del 50 aniversario del hallazgo del casco de oro de Leiro

Más de un centenar de personas asistieron a la jornada celebrada en el Pazo de Martelo para honrar al vecino descubridor del casco de oro de Leiro

“Actos como este non só serven para lembrar un feito histórico de grande relevancia, senón tamén para poñer en valor ás persoas que contribuíron a construír e preservar esta memoria colectiva. Porque detrás de cada descubrimento e de cada proxecto hai sempre persoas que deixan unha pegada fonda e duradeira. Que este aniversario sexa, polo tanto, non só unha conmemoración, senón tamén un punto de encontro entre pasado, presente e futuro; un convite a seguir traballando polo noso patrimonio e a manter vivo o orgullo de pertencer a unha terra rica en historia, cultura e identidade”. Con esta palabras se refirieron desde la Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao al evento que organizó y celebró a última hora de la tarde del viernes en el Pazo de Martelo, de Rianxo, para ofrecer un emotivo homenaje a José María Vicente Somoza, ‘O Peruco’, con motivo de un nuevo acto conmemorativo del 50 aniversario de su hallazgo del casco de oro de Leiro.

Tras la intervención de ‘O Peruco’ en la jornada desarrollada, se destacó que más allá del descubrimiento que marcó la historia colectiva local, permanece la huella “dunha persoa boa, humilde e inesquecible no corazón de Rianxo”, como rezan la plaza y el pergamino que le entregaron el teniente de alcalde, Julio Alcalde, y el secretario de la asociación impulsora del acto, Xusto Ordóñez.

Xusto Ordóñez y Julio Alcalde hicieron entrega de una placa y un pergamino conmemorativo a José María Vicente Somoza

Respecto al casco de oro de Leiro, descubierto hace 50 años, se indicó que representa “moito máis ca unha peza arqueolóxica de valor excepcional. É símbolo dunha herdanza milenaria, testemuño da riqueza cultural das nosas terras e mostra da relevancia que Galicia tivo nas redes de intercambio e nas manifestacións artísticas da prehistoria europea”. Y que su hallazgo sitúa a Rianxo en un lugar destacado dentro del panorama arqueológico, convirtiéndose en “un elemento clave para comprender o noso pasado e, ao mesmo tempo, nun referente que nos impulsa a seguir protexendo, estudando e difundindo o noso patrimonio”.

Tributo paralelo

Además, se recordó y rindió homenaje a la arqueóloga Rosa María Paz Lobeiras, fallecida el 25 de marzo de 2024, de la que se dijo que fue una “profesional exemplar que deixou unha fonda pegada na defensa do noso patrimonio”. De ella también se dijo que “representou, ao longo dos anos, un piar fundamental na conservación, defensa e difusión do patrimonio de Rianxo. Desempeñou un papel esencial como nexo de unión entre a Administración local e o Servizo de Arqueoloxía, mantendo unha colaboración constante e estreita co seu responsable, Roberto Pena Puentes”.

“A súa enorme capacidade de traballo, xunto coa súa entrega e profunda paixón polo que facía, convertérona nunha profesional verdadeiramente excepcional. Impulsaba proxectos, promovía iniciativas, difundía coñecemento e procuraba incansablemente recursos e oportunidades para garantir que o noso patrimonio ocupase o lugar que merece”, subrayaron desde la Asociación Etnolóxica Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, que agregó que “nada lle resultaba alleo se tiña que ver coa protección e posta en valor da nosa historia”.

Igualmente, incidió en que, pese a que era natural de Ferrol, Rosa Paz “fixo de Rianxo o seu fogar e o seu compromiso vital, establecendo a súa vida en Brión, xunto coa súa familia, integrándose plenamente na vida social e cultural da contorna”. Por último, refirió que su compromiso se tradujo en una implicación decisiva en la recuperación y puesta en valor de espacios como Os Mouchos, A Foxa Vella y Os Campiños, así como en el proceso que permitió conseguir lo mismo con las piezas actualmente conservadas en el auditorio de la localidad y obtener su reconocimiento como Ben de Interese Cultural (BIC). Asimismo, se subrayó que su implicación en el proyecto del Castelo da Torre, especialmente en el contexto del programa Paideia, “foi total e determinante”.

Ángel Acuña, viudo de Rosa Paz, recogió una placa y un pergamino en reconocimiento de la labor realizada por la arqueóloga fallecida hace un par de años

Por todo ello, rodeados de amistades y personas compañeras, se expresó públicamente el agradecimiento y afecto por ella, haciendo partícipe de este homenaje a su familia, a su esposo, Ángel Acuña, y a sus hijos. De hecho, el teniente de alcalde, Julio Alcalde, junto con el secretario de la asociación Castelao, Xusto Ordóñez, le hicieron entrega a su viudo de una placa conmemorativa y de un pergamino en el que figura el texto: “A Asociación Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao a Rosa María Paz Lobeiras pola súa dedicación, amor e incansable defensa do patrimonio rianxeiro e da súa xente. No recordo agradecido dun pobo que non a esquece”.

Intervenciones

La jornada divulgativa contó con la participación de diversos ponentes que aportaron datos interesantes y curiosos relacionados con el hallazgo ocasional del casco de oro de Leiro y otras cuestiones

A continuación se desarrolló el programa de intervenciones previsto, que se inició con Roberto Pena, jefe de servicio de Arqueoloxía de la Xunta de Galicia, quien presentó un análisis del contexto histórico de los hallazgos casuales, y a continuación tuvo lugar la intervención en video de Bea Comendador, profesora de la Universidade de Vigo. Elena Cabrejas, arqueóloga del CSIC, pronunció la ponencia ‘Leiro, Caldas, O Xiabre: os astros, un monte e dous achados excepcionais de ourivería prehistórica’ y Rafael María Rodríguez, arqueólogo de la Diputación de Pontevedra, hizo lo propio con ‘Tesouros, ofrendas ou ferralla. Agochamentos na Idade do Ferro das Rías Baixas’. Manuel Gago, doctor en Periodismo, disertó sobre los tesoros en la sociedad tradicional gallega: instrucións de uso, y Mario César Vila, arqueólogo y profesor de la Universidade de Santiago de Compostela, abordó otros tesoros arqueológicos singulares de Rianxo. El teniente de alcalde, Julio Alcalde, clausuró el acto.

Imagen del descubridor del casco de Leiro y del marido de la arqueóloga fallecida tras recibir las distinciones, junto a los participantes en la jornada divulgativa

La actividad contó con una amplia y destacada participación ciudadana, con la concurrencia de más de un centenar de personas en el Pazo de Martelo, completando su aforo en una muestra del interés despertado por esta convocatoria. Además de vecinos, al evento asistieron profesionales vinculados al Servizo de Arqueoloxía de la Consellería de Cultura, e incluso la responsable del Centro Arqueolóxico do Barbanza, Vanessa Lago. También acudieron integrantes de la actual corporación municipal y de anteriores mandatos, como los exalcaldes Pedro Piñeiro e Adolfo Muiños, así como el exmandatario local y actual presidente de la entidad promotora de esta actividad, Xosé Bravo. La presencia institucional se completó con representantes del área de Cultura, profesionales del ámbito educativo y personas relacionadas con la arqueología y la conservación del patrimonio histórico. Ello provocó que se configurase en su conjunto un encuentro de notable relevancia divulgativa e institucional.