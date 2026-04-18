Más de 150 personas participarán hoy en Rianxo en la primera jornada formativa que girará en torno a la regulación sobre el autismo

Imagen parcial del cartel de la primera jornada formativa organizada por la asociación BarbanTEA y que tendrá lugar hoy en el auditorio de Rianxo

Más de 150 personas procedentes de diferente puntos de la geografía gallega se darán cita hoy, 18 de abril, en el auditorio de Rianxo, para asistir a 'FormaTEA 2026', la primera jornada formativa de la Asociación de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza, BarbanTEA, que girará en torno a la regulación sobre el autismo y sobre cómo avanzar seguros y sintiéndose acompañados, y que está homologada por la Xunta de Galicia.

Esta actividad formativa, de carácter práctico y que es comprensiva y "profundamente respectuosa", está dirigida a familias, docentes y profesionales, personas autistas, estudiantes y personas interesadas en la neurodivergencia. Todas esas personas recibirán formación sobre comprensión profunda del funcionamiento autista; estrategias sensoriales, emocionales y ejecutivas; herramientas reales para el día a día; exposición de materiales y talentos autistas y un enfoque humano, seguro y acompañante.

Esta jornada es gratuita para los socios de la entidad organizadora -los que no los son deben abonar 40 euros por su asistencia presencial o bien 20 euros en caso de que la sigan vía online-, cuenta con la colaboración de la Unir (La Universidad en Internet) y está financiada por la convocatoria de ayudas para la realización de actividades de divulgación científica del Vicerrectorado de Transferencia de la Universidad Internacional de La Rioja (Programa Divulga 26).

Esta jornada, que se desarrollará desde las nueve de esta mañana hasta las ocho de la tarde, estará conducida por la divulgadora Anabel Cornago, especialista en esa materia, así como en acompañamiento en el autismo, y se anuncia también que contará también con Milagros Torrado, de la Universidad Internacional de La Rioja.