El área recreativa de As Miráns, en la parroquia rianxeira de O Araño, albergará esta tarde diversas actividades dentro del evento 'Namórate na aldea'

Minguante es un dúo musical integrado por Óscar Martínez y Miguel Alonso, que anteriormente coincidieron en el grupo Música Miúda

El área recreativa de As Miráns, en Campo da Ponte, en la parroquia rianxeira de O Araño, albergará esta tarde el evento 'Namórate na aldea'. La programación arrancará a partir de las 16.00 horas con una caminata por la ribera del río Te y que estará guiada por Emilio Saborido. Además, se ofrecerá una degustación de vino y vermú de las bodegas 'Cazapitas Lodeiros' y se desarrollará un concurso de licores caseros. Y, a partir de las seis de esta tarde, habrá una actuación de teatro, dirigida especialmente al público infantil, y que correrá a cargo de Calavera Circus.

A partir de las cinco de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica con el cocinero Alberto Carou, del restaurante 'O curral do marqués', que elaborará "bocadillo de rinchóns do curral, con queixo de San Simón e a salsa brava do curral", ensaladilla y kebab de costilla de cerdo con chumichurri y queso.

Colofón musical

Desde la organización, que corre a cargo de la asociación cultural A Carballeira da Baña, de la Asociación de Veciños de O Araño, con colaboración municipal y de la Rede Cultural de la Diputación Provincial de A Coruña, se indicó que el colofón llegará con el concierto que ofrecerá Minguante, un dúo formado por Óscar Martínez y Miguel Alonso, que anteriormente coincidieron en el grupo Música Miúda, y que se reparten la composición de las canciones -todas ellas autoproducidas en su estudio casero, encargándose ellos mismos de la grabación de los instrumentos- y la voz principal de las canciones de autor y música pop que interpretan.

Los vecinos de la parroquia recordarán que el pasado 11 de enero ya ofreció una actuación musical en la presentación del libro 'Ríos de mosaicos' que tuvo lugar en el centro cultural de A Capela. Además, cabe recordar que en plena pandemia derivada de la Covid-19 publicaron su primer EP, con el título del grupo, y que incluyó cuatro temas que difundieron por la red Internet, y en mayo de 2022 editaron su primer disco bajo el título 'A incrible historia de dous homes minguantes'.