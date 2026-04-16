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Rianxo

Realizado un registro en un piso de una céntrica calle de Rianxo en el marco de una operación antidroga, cuya investigación sigue abierta

Chechu López
16/04/2026 08:05
La Guardia Civil de Boiro puso a disposición judicial a la mujer investigada por venta de sustancias estupefacientes
La Guardia Civil de Boiro puso a disposición judicial a la mujer investigada por venta de sustancias estupefacientes
Chechu Río
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A media tarde de este pasado martes llamó poderosamente la atención de bastantes vecinos del casco urbano de Rianxo el desembarco de un amplio dispositivo de la Guardia Civil, acompañado de algunos efectivos de la Policía Local rianxeira. Se desarrolló en la Rúa Campo de Cartas, que une las calles del Hospital y Río de Sima, y que n o está demasiado lejos del colegio Castelao. Ese despliegue lo integraron componentes de la unidad judicial de la Guardia Civil del cuartel de Boiro con la finalidad de llevar a cabo un registro domiciliario en una de las viviendas de un edificio de esa zona, y que tuvo un carácter voluntario, al contar con la autorización de su propietario o inquilino.

Esa intervención policial, que inicialmente supuso la detención de algunas personas, se enmarcó dentro de una operación antidroga, de la que todavía no ha trascendido su resultado, pues la investigación todavía sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos. Desde el instituto armado prefieren ser reservados en cuando a desvelar cualquier tipo de información, pues teme que cualquier filtración pueda echar por tierra al traste la misma. Lo que si llamó la atención de quienes tuvieron oportunidad de presenciar este dispositivo fue que, al rematar el registro, los agentes de la Benemérita no se llevaron en sus vehículos oficiales ni los ca uflados a las personas que previamente habían detenido.

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