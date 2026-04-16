La Diputación concede a la Escuela de Música de Rianxo una subvención de 13.500 euros

Escuela de Música de Rianxo Cedida

La diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña, Natividade González, visitó esta semana la Escuela de Música de Rianxo que se beneficiará de una subvención provincial de 13.500 euros en el marco de un programa que concede fondos a corales polifónicas, bandas de música populares, entidades de música y baile tradicional gallego y formaciones musicales de gran formato de la provincia.

Durante la visita, González destacó el compromiso continuado de la Diputación con la labor desarrollada por la entidad, que al amparo del programa FO213 suma un total de 82.500 euros en subvenciones provinciales en los últimos cuatro años.

La responsable provincial de Cultura puso en valor el trabajo de la asociación que sostiene la escuela y destacó “un traballo admirábel que dá resultado, como proba o numeroso alumnado e profesorado con que conta” y que permite que Rianxo “siga a ser terra de músicos e de músicas, algo que sen dúbida enche de orgullo esta vila”.

La diputada subrayó además la importancia de apoyar el tejido asociativo y formativo vinculado a la música como elemento clave para fortalecer la actividad cultural en los municipios y garantizar la continuidad de la tradición.