La corporación municipal de Rianxo acordará ceder a la Diputación una parcela para construir una casa de acompañamiento de personas mayores

Valentín González Formoso se desplazo hace unos meses a Rianxo para conocer la parcela que se va a ceder a la institución provincial para construir la CAM

El Ayuntamiento de Rianxo procederá a la cesión a la Diputación de A Coruña de la parcela Z13, con un a superficie que ocupa unos 8.000 metros cuadrados, situada al lado del IES ‘Félix Muriel’, y que está incluida en el plan parcial SAU-3, en el lugar de Rianxiño, que se destinará a la ejecución del proyecto impulsado por la institución provincial para la construcción de una Casa de Acompañamento para Persoas Maiores (CAM).

Este es un asunto que se someterá a valoración y aprobación por parte de la corporación municipal en un pleno de carácter extraordinario que se convocó para las ocho de esta tarde y sobre el que ya se han producido las primeras reacciones por parte del grupo municipal del PSOE, que destaca que “hoxe avanzamos un paso máis” ha ia la materialización de una infraestructura que considera “clave” para el bienestar de la ciudadanía rianxeira, especialmente en un contexto de envejecimiento de las población y de creciente necesidad de recursos asistenciales de proximidad.

Desde las filas socialistas recordaron que en marzo de 2023 pusieron en valor esta iniciativa, defendiendo públicamente su viabilidad y su importancia estratégica para la localidad. “Sempre apostamos por este proxecto como unha oportunidade para dotar a Rianxo dun servizo innovador, centrado no coidado das persoas maiores e no acompañamento en situacións de vulnerabilidade”, man ifestó su portavoz, Óscar Rial. En este sentido, subrayó que a la colaboración institucional es fundamental para hacer realidad este tipo de actuaciones, “agradecendo o impulso da Deputación da Coruña e incidindo na necesidade de seguir traballando de maneira coordinada para garantir que o proxecto avance nos prazos previstos”.

Reproches

Además, desde el partido del puño y la rosa sostienen que “houbo quen cualificou este proxecto como promesas baleiras ou simples paseos electorais, nun intento de desacreditar unha iniciativa que hoxe demostra ser viable e necesaria”. Por ello, los socialistas rianxeiro lamentan que, “en lugar de apoiar e contribuír ao seu desenvolvemento, se optase por xerar dúbidas entre a veciñanza”. Y añaden que “resulta evidente a contradición de quen primeiro criticou este proxecto e hoxe pretende apropiarse dos seus avances. A realidade é clara: este proxecto avanza e a cesión destes terreos permitirá seguir dando pasos firmes cara a unha infraestrutura social imprescindible para Rianxo, demostrando que aquilo que algúns cualificaban como propaganda é hoxe unha realidade en construción”.

En este contexto, el PSOE expresa su confianza en que la Xunta de Galicia opte por ejecutar el centro de día en Rianxo con la misma implicación que está demostrando la Diputación de A Coruña. No obstante, considera necesario recordar que en el pleno en el que su grupo municipal solicitó la implicación directa del Ejecutivo gallego y la creación de una comisión de seguimiento, “tanto Rianxo en Común como o Partido Popular votaron en contra”. Para los socialistas, esa decisión “xera serias dúbidas sobre o criterio que están a aplicar, xa que mentres agora se defende a colaboración institucional e se apoian proxectos como esta iniciativa, previamente rexeitouse que a Xunta de Galicia participase de maneira pública e coordinada no desenvolvemento do centro de día".

"¿Cal é o criterio entón? Para uns proxectos si é necesaria a implicación das administracións e para outros non?”, se preguntan desde la formación socialista, precisando que “é momento de actuar con coherencia e de aclarar posturas, poñendo por diante os intereses da veciñanza de Rianxo”. Finalmente, el PSOE reitera su compromiso con el desarrollo de políticas sociales que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, apostando por servicios públicos de calidad y adaptados a las necesidades reales de la población.

Detalles del proyecto

El modelo de la CAM de Rianxo se desarrollará en la referida parcela de 8.000 metros cuadrados, de los cuales 5.300 serán edificables. El inmueble se organizará en cuatro unidades convivenciales que ofrecerán 59 plazas, y cada de esas unidades tendrá cocina, salón y espacios comunes que reproducen el ambiente de un hogar. Además, contará con atención en médica geriátrica, psicología, trabajo social, terapia ocupacional y fisioterapia.