La Asociación Rianxeira de Empresarios impulsa la campaña ‘Premiare’ para dinamizar el comercio local a través del juego y la participación ciudadana

Imagen de uno de los carteles de la campaña comercial de la AER que se desarrollará del 13 al 22 de abril Chechu Río

La Asociación Rianxeira de Empresarios (ARE) pondrá en marcha a partir del lunes de la próxima semana su campaña ‘Premiare’, que es una nueva acción de dinamización comercial que combina el consumo en el comercio de proximidad con una propuesta lúdica y participativa dirigida a la ciudadanía. Se desarrollará entre los días 13 y 22 de abril, periodo en el que los clientes de los establecimientos asociados a la patronal local podrán guardar sus tickets, que serán necesarios para participar en la actividad principal. Así, el último día de esta campaña, la Praza Castelao albergará un juego presencial abierto al público, y que estará basado en un panel temático de primavera decorado con flores. Cada participante podrá escoger flores de manera progresiva que esconden preguntas relacionadas con Rianxo y su tejido comercial.

La dinámica se estructura por niveles: por cada respuesta correcta, la persona participante avanzará y obtendrá premios, pudiendo decidir en determinados momentos si continuar o retirarse con los regalos acumulados. A partir de un determinado nivel, el juego incorpora también un componente de riesgo, ya que un error puede implicar la pérdida de los premios. Entre los regalos se incluirán productos promocionales como bolsas reutilizables, botellas, cuencos o mochilas, así como vales de compra para gastar en los negocios locales, reforzando el impacto de la campaña en el comercio de proximidad.

Como complemento a la actividad presencial, la campaña contará también con una dinámica participativa en las redes sociales de la ARE, en las que se formularán preguntas relacionadas con el comercio y la realidad del municipio. Las personas participantes podrán responder a través de la página web de dicha patronal y optar a premios. Esta iniciativa tiene como objetivo incentivar el consumo en el comercio local, dinamizar el espacio público y reforzar el vínculo entre la ciudadanía y los negocios de la villa, para poner en valor el papel del comercio comercio de proximidad en la economía y en la vida social de Rianxo.