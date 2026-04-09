Rianxo mantiene vivas sus movilizaciones en demanda de mejoras sanitarias para la villa

Decenas de personas se concentraron delante del centro de salud rianxeiro para reclamar mejoras en los servicios sanitarios en la localidad

El exterior del centro de salud de Rianxo acogió a última hora de la tarde de este martes, como viene siendo habitual el primer martes de cada mes, una concentración, a la que se sumaron varias decenas de personas, para reclamar la apertura al completo del Punto de Atención Continuada (PAC) todos los días laborables, así como la recuperación del refuerzo de Pediatría, la cobertura de todas las ausencias y que la ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 funcione las 24 horas del día, en lugar de las doce horas que lo hace en la actualidad.