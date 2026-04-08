Buscan a un vecino de Rianxo de 65 años que lleva desaparecido desde media tarde de este lunes

Fernando Otero Mosquera, de 65 años, tiene una altura aproximada de 1,70 metros y un peso de unos 70 kilos, y suele llevar puesto un gorro Cedida

La Policía Local de Rianxo hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para tratar de localizar a un vecino del lugar de O Barral del que no se ha vuelto a saber nada desde media tarde de este pasado lunes, cuando fue visto en las inmediaciones de su vivienda.

Su familia presentó denuncia en el cuartel de la Guardia Civil y desde la noche de ayer se le está buscando por parte de un operativo compuesto por agentes municipales y efectivos del propio instituto armado y de la agrupación de voluntarios de Protección Civil, con colaboración vecinal.

Las labores de rastreo se iniciaron por los alrededores de su domicilio y según pasan las horas se está ampliando el área de búsqueda. Se trata de Fernando Otero Mosquera, de 65 años, con una altura aproximada de 1,70 metros y un peso de unos 70 kilos, y que suele llevar puesto un gorro. Se trata de una persona que vive sola y a la que su familia echó en falta al no acudir a una cita.

Desde la Policía rianxeira indican que en caso de que alguien disponga de información que pueda ayudar a la localización de esta persona se ponga en contacto con las autoridades o llamen a su número de teléfono de contacto, que es el 986 860 625 o al 112.