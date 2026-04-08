Aparece vandalizado el petroglifo de A Foxa Vella, ubicado en la parroquia rianxeira de Leiro y al lado de la Autovía do Barbanza

El petroglifo de A Foxa Vella apareció rascado y con marcas de garabatos y algunas letras Cedida

El petroglifo de A Foxa Vella, que se encuentra a los pies del Monte Pelotiña y muy cerca de la Autovía do Barbanza apareció vandalizado hace unos días. Los grabados con formas geométricas, círculos simples, así como de un conjunto de armas, que forman ese elemento patrimonial catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) estaban acompañados de rascaduras realizadas posiblemente con una piedra y que representan garabatos y letras.

Desde el Ayuntamiento calificaron como “lamentable” ese hecho perpetrado contra el que considera como un petroglifo único en Galicia por su composición. Igualmente, confirmaron que ya ha dado traslado de los mismos a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para que se abra una investigación sobre los mismos, y advierte que los autores, en caso de que se les pueda identificar y probar lo que han hecho, se enfrentan a una multa que podría alcanzar los 150.000 euros.

Antecedentes

Esta no es la primera vez que los actos vandálicos se ceban contra elementos patrimoniales de similares características. De hecho, en agosto de 2015, personas desconocidas dejaron sus huellas en uno de los elementos emblemáticos del arte rupestre en Galicia: los petroglifos de Os Mouchos, en la aldea de Brión, también ubicada en la parroquia rianxeira de Leiro. El ataque a esta joya cultural, que recoge escenas de caza y animales singulares en buen estado de conservación, consistió en dejar manchados o pintados estos grabados con media docena de huellas de manos hechas con un producto tipo mortero blanco, además de otros restos del mismo con formas menos definidas.

En un primer momento, se llegó a hablar de un daño que podría ser irreparable, pero según pasaron las horas ya se vio factible su limpieza, y los resultados de los análisis realizados por agentes del Seprona, que acudieron acompañados por la Policía Local y por técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que elaboran un informe, fueron bastante más tranquilizadores.

Apesadumbrados

El entonces concejal de Patrimonio Histórico, Xusto Ordóñez, fue el que recibió recibió la llamada de un amante de la arqueología, Víctor García Rey, que le avisaba de lo ocurrido. El edil dejó lo que estaba haciendo -mantenía una reunión de coordinación con el resto de compañero del Ejecutivo local- y fue a comprobar esa agresión junto a otras personas. “Deixounos apesadumbrados, doidos e con mágoas. É un día moi triste para todos os rianxeiros e as persoas que amamos e respetamos estes legados históricos”, dijo Ordóñez.

Al edil rianxeiro le resultó “incomprensible” lo que puede llevar a alguien a cometer este tipo de acto vandálico contra una parte importante de la historia, “pois estamos ante unha das estacións petroglíficas máis importantes de Europa”. Añadió que mientras la mayoría de la gente respeta, salvaguarda y protege este elemento de gran valor, luego hay “desalmados” que carecen de todo tipo de valores y que actúan de esa forma.

Imagen del petroglifo de Os Mouchos, que fue vandalizado en agosto de 2015 Chechu Río

El entonces alcalde, Adolfo Muiños, manifestó que le preocupaba se produjesen ese tipo de hechos: “Nos abraia a premeditación, polo que condenamos estas accións vandálicas. Parece mentira que haxa alguén que atente así contra o patrimonio de todos, aínda que se trate de algo puntual”, dijo el primer edil. Y subrayó que se está ante una expresión de miles de años “que alguén pretendía aldraxar”. Los técnicos de Patrimonio que inspeccionaron los petroglifos pintados le indicaron que no sería difícil la eliminación de las manchas, algo de lo que se encargó una empresa especializada, con cargo a las arcas municipales y con el control arqueológico por parte de la Xunta.