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Rianxo

Eliminado un punto de vertido contaminante de aguas residuales de carácter municipal en la parroquia rianxeira de Taragoña

La incidencia consistía en un vertido de aguas fecales urbanas sin depuración como consecuencia de una deficiencia en la conexión a la red de saneamiento de titularidad del Ayuntamiento

Chechu López
06/04/2026 15:05
Los técnicos de Augas de Galicia detectaron la incidencia en el marco de las labores rutinarias de inspección que llevan a cabo dentro de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa
Los técnicos de Augas de Galicia detectaron la incidencia en el marco de las labores rutinarias de inspección que llevan a cabo dentro de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa
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La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, contribuyó recientemente a la eliminación de un vertido de aguas residuales de carácter municipal en la parroquia de Taragoña, en Rianxo. Ese episodio contaminante fue detectado por el personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) del organismo hidráulico autonómico en el marco de las labores rutinarias de inspección que realiza en las localidades de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

La incidencia consistía en un vertido de aguas residuales urbanas sin depuración como consecuencia de una deficiencia en la conexión a la red de saneamiento municipal. Fuentes de la Xunta de Galicia indicaron que dicho vertido era realizado directamente sobre el terreno, donde acababa por infiltrarse. Una vez detectadas las deficiencias que lo causaban, los técnicos de Augas de Galicia informaron de la situación al Ayuntamiento rianxeiro para que, como titular y competente de la gestión de esa red de alcantarillado, adoptara las medidas oportunas con la finalidad de eliminar el foco contaminante. 

En una posterior inspección a la zona, personal del referido PCV comprobó que la Administración local llevó a cabo trabajos para solucionar esa deficiencia, de forma que todas las aguas fecales alcanzan ya la red de saneamiento para recibir el tratamiento correspondiente y se puso fin a los aportes irregulares al dominio público hidráulico.

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