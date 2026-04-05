Leiro homenajea a su vecino José María Vicente Somoza 'O Peruco' al conmemorarse el 50 aniversario de su hallazgo del casco de oro

El acto de homenaje de los vecinos de Leiro tuvo lugar en el centro cultural 'Vicente Vidal' Chechu Río

La celebración del 50 aniversario del hallazgo del casco de oro provoca que se sigan programando actos para conmemorar esa efeméride. Así, ayer tuvo lugar en el centro cultural ‘Vicente Vidal’ un tributo de sus vecinos al descubridor y protagonista de esa historia, José María Vicente Somoza ‘O Peruco’. En la organización del mismo se implicaron el propio centro cultural, la Asociación de Veciños Usufructuarios de Nichos e Sepulturas do Cemiterio de Santa María de Leiro, la Asociación de Veciños Virxe do Carme de Leiro y la Comunidade de Montes de Leiro, así como la Plataforma pola Defensa do Monte y la Asociación Monte Privado de Rianxo, junto a la colaboración municipal.

El evento, al que asistieron más de 60 personas, contó con los arqueólogos Felipe Senén y Álvaro Arizaga, el escritor Javier Gómez, que es vecino de Leiro, y el homenajeado por su “xenerosidade” tras encontrar lo que la gente del lugar considera como “a máxima relevancia para a cultura galega”. En el acto se insistió en la importancia de proteger estos elementos desde todos los ámbitos y aprovechar que se cuenta con el descubridor para saber más del hallazgo.

La familia de José María Vicente obsequió a los asistentes con un cuento escrito por Begoña Miguéns y en el que recrea la historia de cómo llegó el casco de oro al lugar del hallazgo. Y, el centro cultural ‘Vicente Vidal’ adquirió la acuarela realizada por Verónika Savina entre las cuatro realizadas ayer por otros tantos artistas de ‘O Curruncho do Porco’ desde el muelle de Leiro. Al acabar el acto actuó el grupo de gaitas del centro cultural, y una docena de niños presentaron sus dibujos del casco y recibieron una botella metálica para rellenar de líquidos y evitar el uso de recipientes plásticos.

Más de 60 personas asistieron al acto de homenaje de los vecinos de Leiro a José María Vicente 'O Peruco' Chechu Río

José María Vicente Somoza firmó ejemplares del cuento de Begoña Miguéns que recrea la historia de cómo el casco de oro llegó al lugar donde fue encontrado Chechu Río

Cuatro artistas pintaron acuarelas del lugar del hallazgo del casco de oro de Leiro, y el centro cultural 'Vicente Vidal' adquirió la realizada por Verónika Savina, tercera por la izquierda Chechu Río