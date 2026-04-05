La asociación etnográfica 'Castelao' promueve para el 17 de abril un acto conmemorativo y divulgativo sobre el hallazgo del casco de oro de Leiro
Por otro lado, la Asociación Etnolóxica ‘Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao’, en colaboración con el Ayuntamiento rianxeiro, promueve un acto institucional, de carácter conmemorativo y divulgativo, para el 17 de abril, a las siete de la tarde y en el Pazo do Martelo, destacar la relevancia del hallazgo y poner en valor la figura de quien lo hizo posible. Desde dicha entidad destacan que, a sus 40 años y en un contexto cotidiano y alejado de cualquier excavación oficial, José María Vicente descubrió en ‘O Curruncho dos Porcos’ una pieza que califica de “única” y que es una de las joyas más singulares de la orfebrería prerromana de la Península Ibérica. Desde la organización indican que servirá para reconocer la figura de Vicente Somoza y su contribución, y del que ensalza que, a sus 90 años, “destaca por conservar unha mente lúcida, activa e comprometida coa súa contorna”.
“É un recoñecemento a unha persoa humilde, de comportamento honesto e compromiso responsable.facilitando que a peza puidese ser coñecida, estudada e conservada como patrimonio ao servizo de toda a sociedade”, señalan desde la asociación promotora del evento, desde la que precisan que el acto se articulará alrededor de una mesa redonda, moderada por su secretario, Xusto Ordóñez, en la que intervendrán destacadas personalidades del ámbito institucional y académico, como el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo; y Roberto Pena Puentes, jefe del servicio de Arqueoloxía de la Xunta de Galicia, que ofrecerá un análisis sobre el contexto histórico en el que se enmarcan los hallazgos casuales. Elena Cabrejas Domínguez, arqueóloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que abordará el relatorio ‘Leiro, Caldas, O Xiabre: os astros, un monte e dous achados excepcionais de ourivería prehistórica;
Además, Manuel Gago, doctor en Periodismo, que disertará sobre los tesoros en la sociedad tradicional gallega e instrucciones de uso, para aportar una perspectiva cultural y antropológica; Rafael María Rodríguez Martínez, arqueólogo de la Diputación de Pontevedra, que hablará de ‘Tesouros, ofrendas ou ferralla. Agochamentos na Idade do Ferro das Rías Baixas', centrada en la interpretación arqueológica de estos depósitos; Mario César Vila, arqueólogo de ‘Tempos Arqueólogos’ y profesor de la USC, que realizará una intervención sobre los elementos arqueológicos singulares de Rianxo, destacando la estela-menhir de Os Campiños, los grabados rupestres, la estela romana de O Araño, el castillo de A Torre y la cerámica medieval y moderna; Bea Comendador, profesora de la Universidade de Vigo, que intervendrá a través de la proyección de un video.
Valor del patrimonio
“Este encontro busca non só conmemorar un feito histórico de relevancia, senón tamén fomentar a reflexión sobre o valor do patrimonio, as súas interpretacións e o seu papel na sociedade contemporánea”, manifestó Xusto Ordóñez, quien subrayó que, ante todo, se trata de un acto de justicia y gratitud hacia José María Vicente ‘O Peruco’, “cuyo comportamento exemplar permitiu que unha peza de valor incalculable pasase a formar parte do patrimonio colectivo”. Y agregó que “nun tempo no que moitos achados podían quedar no ámbito privado ou desaparecer, o seu xesto contribuíu á conservación e ao estudo dun elemento fundamental da nosa historia”.
Ordóñez insistió en que conmemorar este 50 aniversario no es sólo recordar un hecho histórico, sino también reafirmar el compromiso con el patrimonio, con su protección y su transmisión a las futuras generaciones. "O casco, elaborado en ouro e datado arredor dos séculos IV–III a.C., constitúe unha peza excepcional tanto pola súa técnica como polo seu significado. A súa estrutura delgada e coidada, así como a ausencia de elementos propios dun uso militar funcional, levan aos investigadores a interpretar que non se trataba dun casco de combate, senón dun obxecto de alto valor simbólico", subrayó.
Objeto vinculado al poder
“As hipóteses máis aceptadas apuntan a que podería ter sido utilizado en contextos rituais, cerimoniais ou como elemento de prestixio asociado ás elites da sociedade castrexa. O ouro, material escaso e altamente valorado, reforza esta idea dun obxecto vinculado ao poder, á identidade e posiblemente tamén ao mundo espiritual”, recordó el secretario de la asociación impulsora del evento. Y puntualizó que “o seu achado illado, sen contexto arqueolóxico directo, encaixa nun fenómeno ben coñecido na Idade do Ferro: os chamados ‘tesouros’ ou agochamentos, depósitos intencionais de obxectos valiosos que podían responder a prácticas de ocultación, ofrenda ou protección en tempos de incerteza”.
La Asociación Etnolóxica ‘Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao’ sostiene que desde su descubrimiento, el Casco de Ouro de Leiro “converteuse nun referente imprescindible para comprender a riqueza cultural das comunidades do noroeste peninsular antes da romanización, así como nun símbolo do patrimonio arqueolóxico galego”. Y concluye que este 50 aniversario constituye una oportunidad para reafirmar el compromiso colectivo con la protección, estudio y difusión del patrimonio histórico, así como para rendir “unha merecida homenaxe”, y que el descubrimiento de Vicente Somoza contribuyó, de manera decisiva, a la preservación de un bien de valor incalculable.