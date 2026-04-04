Denunciado un conductor que dio positivo en alcohol tras sufrir un accidente de tráfico en Rianxo

Un BMW acabó impactando con la pared lateral del garaje de una vivienda del lugar de A Atalaia, en Asados Cedida

Un conductor fue denunciado por vía administrativa tras dar positivo en las pruebas de alcoholemia -en las de drogas dio resultado negativo- tras sufrir un accidente de circulación en torno a las tres y media de la madrugada de este viernes en la carretera de titularidad provincial DP-7202, entre Rianxo y Burés por Asados, a la altura del kilómetro 3.

Al parecer, el siniestro consistió en una salida de vía por el margen derecho de un BMW X3 a la altura del lugar de A Atalaia, y posterior colisión contra el exterior de la pared lateral del garaje de una vivienda, en la que abrió un boquete. El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia recibió un aviso alertando de lo sucedido y en un primer momento se indicaba que había una persona herida.

Equipos movilizados

Hasta el lugar del suceso se movilizaron la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo y la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela. Cuando llegaron los equipos de emergencias y de seguridad el conductor de dicho automóvil se encontraba fuera del mismo y rechazo recibir asistencia sanitaria, por lo que hasta el lugar ya no se desplazó una ambulancia del 061.

Los agentes del instituto armado sometieron al conductor a las pruebas de alcohol y drogas, arrojando un resultado positivo en la primera, aunque la tasa que arrojó sólo supuso una denuncia por vía administrativa. La intervención de esos medios remató en torno a las seis y cuarto de la madrugada, cuando el servicio de grúa retiró el vehículo siniestrado y se constató que había causado daños en la pared del inmueble.