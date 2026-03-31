Registrado un incendio en la chimenea de una lareira de una casa en el lugar de O Burato, en la parroquia rianxeira de Taragoña

La dotación de guardia del parque de Bomberos de Boiro fue movilizada por un incendio que se declaró en la chimenea de una larera de una cvivienda en O Burato I Chechu Río

Una vivienda unifamiliar ubicada en el lugar de O Burato, en la parroquia rianxeira de Taragoña, sufrió un incendio urbano poco antes de la una de esta tarde. Fue un particular el que a las 12.54 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que el fuego que habían encendido en una lareira de la casa había prendido en los residuos que había en el tiro de la chimenea, pero agregó que no había víctimas personales.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de esa alerta de incendio a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo, así como a la Policía Local de dicho municipio y a la Guardia Civil.

Los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña lograron sofocar las llamas y enfriaron el tubo de la chimenea para evitar que se pudiera reproducir el incendio, que dieron por extinguido en torno a la una y media de la tarde. Finalmente, sólo se vio afectada la chimenea de la lareira, y los Bomberos les recomendaron a los dueños de dicho inmueble que hagan un mantenimiento y limpieza de esa instalación para evitar este tipo de sobresaltos.