La comunidad de montes de O Araño reintroduce ganado tras acometerse la instalación de dos cierres con ayudas de 80.000 euros de Medio Rural

Luisa Piñeiro supervisó la actuación desarrollada en Buía y Campelo Chechu Río

La comunidad de montes de O Araño, en el municipio de Rianxo, logra reintroducir reses de ganado mostrenco en un par de sus zonas gracias a la instalación de cierres ganaderos para acotar un terreno de montaña. Así lo dio a conocer su tesorero, Javier Bustelo, que visitó las zonas de Buía y Campelo junto a otros comuneros y con la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, así como representantes municipales, entre los que se encontraban el alcalde, Julián Bustelo, y el portavoz del grupo municipal del PP, José Luis Castiñeiras, para supervisar de primera mano las actuaciones que se acometieron en el lugar.

La representante del Gobierno autonómico indicó que en esas dos zonas se colocaron unos 3.200 metros lineales de valla para acotar unas 27 hectáreas, lo que ha supuesto una ayuda económica de unos 80.000 euros -serán cerca de 200.000 euros en todo el municipio rianxeiro, porque hay un total de tres comunidades de montes afectadas-, y que ello permitirá hacer compatible ese uso con otros recursos que se pueden extraer del monte gallego, como es el caso de la producción de madera.

“A introducción de gando no monte vai beneficiar a toda a masa forestal arbustiva que temos no solo, mellorando o seu material e evitar moitas veces os incendios forestais”, dijo Piñeiro, quien subrayó que desde la Consellería de Medio Rural están colaborando en toda Galicia para acometer ese tipo de intervenciones en montes “que son moi aptos para este tipo de gando e compatibilizacións, e seguiremos facéndoo, e sempre imos favorecer ao noso monte galego”. Por último, Javier Bustelo expresó su agradecimiento a dicha á del Ejecutivo gallego por colaborar en este cierre y darles la posibilidad de reintroducir ganado en el monte.