Herida una mujer en un accidente de bicicleta cuando circulaba por la carretera provincial DP-3301, en As Cortes de Arriba, en Rianxo

La víctima fue trasladada inicialmente al centro de salud rianxeiro, de donde está previsto que sea derivada al CHUS compostelano

Una mujer de 58 años resultó herida en un accidente de tráfico registrado en torno a las cinco menos vente de esta tarde en la carretera de titularidad provincial DP-3301, que comunica Rianxo con Isorna, a la altura del kilómetro 2, a su paso por la zona de As Cortes de Arriba. Fue la Policía Local la que a las 16.39 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que una señora se había caído de la bicicleta en la que iba montada y que había resultado herida de diversa consideración, con pronóstico reservado, aunque su estado no parecía revestir gravedad.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Rianxo. Su personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó.

Seguidamente, el 061 procedió a su traslado en el referido vehículo asistencial hasta el centro de salud de la localidad, de donde está previsto que sea derivada al servicio de Urxencias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), para que reciba una completa atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, desde el 112 Galicia también se informó a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, así como a la agrupación de voluntarios de Protección Civil rianxeira y parque comarcal de Bomberos de Boiro, aunque las intervenciones de estos dos últimos no eran necesarias, por lo que ya no se desplazaron sus dotaciones de guardia.