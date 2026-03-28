Rianxo aprueba un presupuesto municipal que supera los doce millones de euros, que es el más cuantioso de toda su historia

Juilian Bustelo, en imagen de archivo de su toma de posesión como alcalde rianxeiro, manifestó que el documento aprobado es más que un p`resupuesto

El pleno municipal de Rianxo dio luz verde este jueves a su presupuesto para 2026, que es el más cuantioso de su historia y asciende a 12.144.747 euros, superando en un 30% al de 2024, que fue el último que se había aprobado, pues el año pasado estuvo prorrogado. El alcalde, Julián Bustelo, que subrayó que hacía más de una década que un gobierno no presentaba este documento en el primer trimestre, manifestó que no se trataba de un pleno ni de un presupuesto más, pues ese documento, del que dijo que “é a mellor proposta que se podía facer”, con una distribución en ejes principales, les permite seguir haciendo cosas para mejorar la vida de la ciudadanía, afrontar propuestas y demandas vecinales y corregir situaciones que llevaban tiempo sin atenderse.

Los gastos más importantes son los relativos a bienes corrientes y servicios por importe de 5.695.430 euros (46,9%), en los que se incluye la recogida y tratamiento de basura, alumbrado público, salud pública, gestión de la EDAR y su consumo de suministro eléctrico y de la red de saneamiento. El primer edil dijo que ello supone más de 1,65 millones de euros y explicó que se está tratando de bajar, como los demuestra que el gasto se pasó de 780.000 a 500.000 euros en cuanto al coste de electricidad entre 2023 y 2025, y que prevé seguir ahorrando 50.000 euros al año con la renovación de más de 500 luminarias con una ayuda del IDAE de 547.364 euros.

En cuanto a inversiones reales, que suponen 1.979.910 euros, Bustelo precisó que se van a acometer mejoras en los campos de fútbol, la instalación de nuevas marquesinas y otro mobiliario urbano y se cofinanciarán proyectos con otras administraciones. Aquí se refirió a la puesta en valor del hórreo de O Araño, con mejora de su entorno y accesos, construcción de una senda peatonal al lado de la AC-305 entre A Casilla y Outeiro, en Taragoña, rehabilitación de las dependencias del Pazo de Rianxiño para convertirlo en el ansiado centro de día y mejora del paseo marítimo junto al Castelo da Lúa.

El alcalde dedicó gran parte de su intervención a hablar del capítulo de personal, que pasó de 3.174.924 a 3.731.339 euros desde 2024, lo que se debe a la dotación de una plaza de técnico de Intervención y otro de Tesorería, un arquitecto técnico y una trabajadora social, la aprobación de oferta de plazas estructurales de tres conserjes de colegios y otro para instalaciones deportivas, un técnico de museos, dos auxiliares de Policía Local y siete operarios para la limpieza de playas. Y añadió que se reconvirtieron tres plazas de auxiliar administrativo en administrativo, se dio la oportunidad de que quienes trabajaban a tiempo parcial lo hagan a jornada completa, y se reservan 300.000 euros para sacar adelante su primera RPT (Relación de Puestos de Trabajo).