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Rianxo

Registrados de madrugada un par de incendios en contenedores en la céntrica Rúa Rinlo, en Rianxo

Chechu López
27/03/2026 12:55
Un contenedor metálico para el depósito de papel y cartón en la céntrica Rúa Rinlo, en Rianxo, se vio afectado por un incendio
Un contenedor metálico para el depósito de papel y cartón en la céntrica Rúa Rinlo, en Rianxo, se vio afectado por un incendio
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La dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro fue movilizada en torno a las cinco menos diez de la pasada madrugada por los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia tras recibir una llamada telefónica de un particular que alertaba de un incendio en un contenedor de basura en la Rúa Rinlo. 

Hasta el lugar del suceso se movilizaron esos profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el polígono industrial de Espiñeira, que sofocaron las llamas que afectaron a un recipiente destinado al depósito de residuos sólidos orgánicos. 

Cuando habían acabado su intervención, los Bomberos boirenses se percataron de que a unos 100 metros de donde estaba ardiendo un contenedor destinado al depósito de papel y cartón. Sofocaron el fuego y contactaron con el 112 para comunicar esta última incidencia, y sus gestores dieron traslado de ese aviso a la Guardia Civil, que investiga el origen de esos incendios.

Un contenedor de basura fue pasto de las llamas en la Rúa Rinlo, en el casco urbano rianxeiro
Un contenedor de basura fue pasto de las llamas en la Rúa Rinlo, en el casco urbano rianxeiro
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