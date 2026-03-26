Un piloto abandona la motocicleta con la que sufrió una accidente en la Autovía do Barbanza, en Rianxo

La motocicleta de gran cilindrada quedó encallada en el hueco existente entre el guardarraíl y el pavimento de asfalto Chechu Río

La calzada en dirección de Padrón hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 13, a su paso por la parroquia rianxeira de Isorna, fue escenario en la jornada del martes de un accidente de tráfico, debido a una salida de vía de una motocicleta de gran cilindrada. Fue un particular el que a las 14.56 horas de esa jornada contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar que acababa de ver una moto caída fuera de la calzada, pegada a un guardarraíl y que pudiera haber alguna persona herida.

Sus gestores dieron traslado de esa incidencia a la Policía Local y a Protección Civil de Rianxo, a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago. Los medios movilizados hasta allí no vieron a nadie junto la moto, ni tampoco por la zona, y que sólo estaba el vehículo de dos ruedas encallado en un hueco entre la valla quitamiedos y el pavimento.

Roce con el guardarraíl

Además, una inspección del lugar permitió detectar en el guardarraíl signos de que la motocicleta se había desplazado una larga distancia, rozando contra esa valla. Se cree que el conductor no fue capaz de retirarla por sus propios medios debido a su gran peso y a la zona donde quedó, y que acabó marchándose del lugar, posiblemente, con la ayuda de alguien. De hecho, la moto acabó sacándola de allí una grúa.

La Guardia Civil de Tráfico del destacamento compostelano se ha hecho cargo de la investigación sobre lo sucedido. Los resultados de las primeras pesquisas realizadas permitieron saber que ese vehículo está a nombre de un hombre domiciliado en Ribeira que, curiosamente, tiene retirado el permiso de conducir, por lo que se cree que, si se trata de la misma persona que conducía la motocicleta siniestrada -se trata de un extremo que todavía no se ha podido constatar-, podría ser un motivo por el que decidió marcharse de allí.