La Xunta de Galicia apoyará la próxima edición de la Festa da Xouba de Rianxo

El alcalde rianxeiro, Julián Bustelo, mantuvo una reunión de trabajo con la conselleira do Mar, Marta Villaverde

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reunió ayer con el alcalde rianxei.ro, Julián Bustelo, al que le confirmó el apoyo que nuevamente le dará el Ejecutivo gallego a la próxima edición de la Festa da Xouba, que tendrá lugar a finales de julio. Durante ese encuentro, ambos dirigentes destacaron la importancia de mantener la estrecha colaboración institucional que vienen realizando durante los últimos años para impulsar, organizar y consolidar este tipo de eventos gastronómicos y que ponen en valor los productos locales relacionados con el mar.

Villaverde reiteró el compromiso de su departamento autonómico con la promoción de los productos marítimo-pesqueros de calidad de Galicia. En este sentido, destacó que citas de exaltación de productos como es la de Rianxo son un “escaparate fundamental e necesario” para acercar a la ciudadanía el trabajo y el esfuerzo diario de los profesionales del mar gallego. Además, la conselleira aprovechó para poner en valor las “características únicas” de la xouba de Rianxo y la importancia de su “gran sinal de identidade”: el sello de calidad ‘Xouba de Rianxo, Pesca Artesanal, Arte do Xeito’. Tal y como se refirió en esta reunión, este recurso, capturado mediante artes tradicionales y respetuosas con el medio marino, es actualmente un “referente de sustentabilidade” gracias al trabajo de toda la cadea de valor del sector.

Cesión de parcela

En dicho encuentro, también se abordaron otros asuntos de interés para esta localidad barbanzana, como la cesión de la parcela de más de 6.000 metros cuadrados y que no registra actividad portuaria alguna, que es contigua al auditorio municipal, y que la Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, realizará a favor del ayuntamiento rianxeiro tras la solicitud de este último. Desde el ente portuario indicaron que le facilitará dicho uso en aras del beneficio vecinal, concretamente, como aparcamiento público, un uso que ya está teniendo desde hace años, “sen prexuízo de poder recuperala para o uso portuario no momento en que se presente unha proposta de actuación neste espazo”.