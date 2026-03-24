Educación solicita licencia al Concello para instalar un ascensor en el Colegio Castelao

Fachada del Colegio Alfonso D. Rodríguez Castelao, en Rianxo CIG Ensino

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP solicita una licencia al Concello de Rianxo para instalar un ascensor en el Colegio Alfonso D. Rodríguez Castelao. El importe estimado de la obra, tal y como adelanta la Xunta, será de cerca de 118.000 euros, cifra que se ratificará una vez se puedan sacar a licitación los trabajos.

Esta intervención se suma a la rehabilitación integral que el ejecutivo autonómico ejecutó en este centro, en el marco del Plan de nueva arquitectura pedagógica, con una inversión de un millón de euros. En esta obra se procedió a cambiar las ventanas y las persianas, al aislamiento térmico de la fachada y al cambio de cubierta, entre otras actuaciones.

Desde el gobierno autonómico indican también que la Consellería de Educación está invirtiendo más de 8,5 millones de euros en la mejora de los centros de O Barbanza precisamente en el marco de este mismo plan.

Por el momento, ya está en licitación por más de 1,1 millones de euros la obra de rehabilitación integral del Colegio Plurilingüe Praia Xardín de Boiro y se prevé que cuando la Consellería reciba la aprobación de licencia del Concello puedan licitar también este otro proyecto para instalar un ascensor en el colegio público de Rianxo.