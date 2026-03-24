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Rianxo

9Louro, entre los primeros artistas confirmados del Rock in Rian 2026

Al cartel de este año se suman también Familia Caamagno, Orquestra Bravú Xangai, EKOS, Bisaiak, Al borde del despido y Sustanciados

Fátima Pérez
24/03/2026 13:25
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9Louro, el artista de Muros, estará este año en el Rock in Rian 
Cedida
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El festival 'Rock in Rian' de Rianxo desvela los primeros siete nombres que formarán parte de su cartel 2026. Entre estas confirmaciones se encuentran 9Louro, Familia Caamagno, Orquestra Bravú Xangai, EKOS, Bisaiak, Al borde del despido y Sustanciados.

Como principal novedad para este año, el festival cambiará de fechas y se trasladará al pleno verano, concretamente a los días 14 y 15 de agosto, rompiendo así con la tradición de celebrarse el primer fin de semana de septiembre.

Los abonos ya están disponibles a través de la página web oficial del festival, donde se anunciarán próximamente nuevos artistas.

Este evento cuenta además con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de los conciertos del Xacobeo.

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